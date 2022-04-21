DIGMA выходит на рынок игровых мониторов
Международный производитель цифровых устройств и электроники DIGMA объявил о запуске линейки игровых мониторов, которые совсем скоро появятся на российском рынке.
А пока близится открытие продаж, мы предлагаем разобраться с тем, чего стоит ожидать от новинок.
DIGMA DM-MONG2410
Модель имеет диагональ экрана 23,8” при соотношении сторон 16:9. Разрешение дисплея – 1920x1080.
Корпус и подставка оформлены в сочетании красного и черного. Это решение выделяет игровые мониторы DIGMA на фоне обычных.
Одним из ключевых показателей игрового монитора являются частота обновления экрана и время отклика. Производитель учел это при разработке линейки своих устройств. Время отклика DM-MONG2410 всего 2 мс. А частота обновления 165 Герц. IPS матрица также в плюс девайсу.
В конструкции предусмотрены 2 разъема HDMI, Display Port, VGA и выход для наушников. А также, как и у всех остальных мониторов геймерской серии, 2 динамика мощностью по 3 Вт каждый.
DIGMA DM-MONG2710
Разрешение и соотношение сторон здесь те же, что и у предыдущей модели. Увеличена диагональ до 27”. Отличие – это изогнутый экран и VA матрица.
Экран, к тому же, более яркий (300 кд/м²), а статическая контрастность 4000:1.
С разъемами всё в порядке: те-же HDMIх2, Display Port, выход для наушников.
DIGMA DM-MONG3210
Монитор является увеличенной копией выше описанной модели с VA матрицей. Технические характеристики у него соответствуют таковым у DM-MONG2710.
Однако, более крупный размер экрана сильнее погружает пользователя в мир игры.
DIGMA DM-MONG3410
Финальная модель заслуживает особого внимания. В первую очередь, важно отметить изменение соотношения сторон до 21:9. Монитор получается горизонтально вытянутым, что делает как гейминг, так и просмотр видео куда более эффектными.
Ultra wide формат дополняется самой большой диагональю уже из всех новинок – 34”. Размерам соответствует и разрешение – оно здесь заметно выше и составляет 3440x1440.
Предусмотрена регулировка положения монитора во всех плоскостях: наклон, высота и поворот.
Добавлена функция деления экрана, а также «картинка в картинке», позволяющая выводить видео в отдельное окно. Дополнительный плюс - разъем USB типа 2.0.
Особенности
Все представленные мониторы поддерживают NVIDIA G-Sync, HDCP и AMD FreeSync. А также HDTV, причем первые три модели – FULL HD, а модель GAMING DM-MONG3410 – Ultra HD 2k.
Итоги
Любой пользователь может подобрать вариант монитора от DIGMA по своему вкусу и задачам.