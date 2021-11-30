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Рост рынка электронных подписей: как не отстать от конкурентов

2020 год стал ключевым для развития рынка электронных подписей. Из-за сокращения коммуникации лицом к лицу вследствие пандемии резко возрос спрос на инструменты электронной подписи. По прогнозам, с 2021 по 2030 год совокупный среднегодовой прирост глобального рынка электронных подписей достигнет почти 26,6%. США в настоящее время занимают наибольшую долю рынка, но Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа не отстают.

Очевидно, что рост электронных подписей происходит параллельно с резким увеличением спроса на автоматизацию рабочих процессов, поэтому все больше организаций – от малого бизнеса до крупных предприятий – внедряют различные решения в сфере цифровой трансформации.

Электронная подпись в вашем бизнесе

В 2021 году приложения, предлагающие функцию электронной подписи, продолжают развиваться и добавлять новые возможности. Использование электронной подписи предлагает бизнесу множество преимуществ, включая более быструю обработку документов, повышенную точность, улучшенную работу команд, соответствие отраслевым требованиям и высокую безопасность данных, не говоря уже о положительном воздействии на окружающую среду и значительной экономии на поставках бумаги и почтовых расходах.

Пандемия вынудила многие предприятия внедрить электронные подписи и автоматизировать рабочие процессы. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, количество предприятий, использующих электронные подписи, увеличилось на 50%, а отдельных пользователей – на 13%. Согласно опросам, 69% респондентов продолжат выбирать электронную подпись вместо бумажной и после пандемии.

eSign – инструмент электронной подписи от Smallpdf

Smallpdf– это онлайн-приложение для работы с файлами в формате PDF, разработанное в Швейцарии. Его не нужно скачивать и устанавливать на компьютер, а бесплатная версия не требует даже регистрации. Оно работает во всех Интернет-браузерах и на любом устройстве, в том числе Windows, Mac или Linux.

Инструмент электронной подписи eSign позволяет подписывать документы в формате PDF как одному человеку, так и целой группе (для этого нужно лишь отправить запрос, указав электронные почты нужных вам коллег). Чтобы поставить электронную подпись, загрузите ваш файл PDF в приложение, создайте электронную подпись и перетяните ее в нужное место на документе. Создать электронную подпись можно с помощью мыши или сенсорной панели. Кроме того, пользователи могут выбирать цвет – черный, синий или красный, а также добавлять текст и дату. После подписания документа просто скачайте его на свое устройство. И не беспокойтесь, на нем точно не будет никаких водяных знаков.

Что касается безопасности, то все процессы и файлы защищены 256-битным шифрованием TLS. Это гарантирует, что никто посторонний не получит доступ к вашим данным. Кроме того, загруженные файлы автоматически удаляются с серверов Smallpdf через один час.

Познакомиться с инструментом eSign можно по ссылке.

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