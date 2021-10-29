Облачный бизнес МТС и Directum займутся цифровизацией бизнеса и госструктур

МТС сообщила о начале сотрудничества провайдера CloudMTS с отечественной ИТ-компанией Directum, разработчиком интеллектуальных продуктов для управления цифровыми процессами и документами. Партнёрство позволит в среднем на 25% сократить расходы российского бизнеса и госструктур на разворачивание ECM/BPM-систем, считают в МТС.

Провайдер CloudMTS и Directum обеспечат компании и госучреждения программными продуктами в виде облачных SaaS-решений для интеллектуального управления документами и бизнес-процессами, организации долговременного архива и других задач. Облачная реализация позволит промышленным, энергетическим, финансовым и торговым компаниям, а также представителям госсектора в разы быстрее разворачивать информационные системы и оперативно их масштабировать при необходимости.

Сотрудничество CloudMTS и Directum позволит заказчикам избежать расходов на покупку и установку серверов и дальнейшую поддержку оборудования и ПО, что приведет к оптимизации затрат ежемесячно в среднем на 25%. Компания Directum будет разрабатывать и внедрять решения для управления цифровыми процессами и документами заказчиков. Облачные технологии CloudMTS обеспечат непрерывность работы и высокую доступность ИТ-систем.

На первом этапе сотрудничества российские компании смогут воспользоваться флагманским продуктом Directum RX в облаке CloudMTS. Система разработана на платформе ECM/BPM (Enterprise Content Management/Business Process Management) и отличается наличием интеллектуальных сервисов, которые упрощают и в разы ускоряют обработку документов.

«Мы рады, что в числе наших партнеров появилась отечественная компания Directum, имеющая многолетний опыт разработки и внедрения решений цифрового взаимодействия в разные отрасли. Облачная реализация Directum RX позволит российскому бизнесу и госучреждениям иметь непрерывный доступ к сервису и легко его масштабировать. Заказчики получат готовое SaaS-решение, которое является полностью российской разработкой и внесено в реестр отечественного ПО. Система доступна в облаке российского провайдера с собственными дата-центрами и каналами связи по всей стране», — отметила руководитель направления по работе с партнерами облачного бизнеса МТС Анастасия Кулина.

«Уверен, что российские компании оценят возможности, которые открывает для них наше сотрудничество с облачным провайдером CloudMTS. Например, наши новые заказчики смогут в минимальный срок приступать к работе в интеллектуальной системе Directum RX и при необходимости подключать другие облачные сервисы Directum. Клиенты с тысячами сотрудников смогут гибко масштабировать нагрузку, обрабатывая огромные потоки данных в облаке. Кроме того, пользователи получают комфортный удаленный доступ к продуктам компании из любой точки мира. На этом наше сотрудничество с провайдером не заканчивается – впереди у нас проект по переносу в облако МТС части ИТ-инфраструктуры, отвечающей за внешние клиентские ресурсы», — отметил рукводитель направления по развитию ИТ-инфраструктры компании Directum Дмитрий Князев.

Облако МТС аттестовано и соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных», также требованиям, предъявляемым к защите государственных информационных систем, что позволит компаниям-заказчикам надежно защитить данные и соблюсти все требования регуляторов без организации соответствующей инфраструктуры.