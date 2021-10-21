Разделы

Техника
|

Vizzion и ТФН начинают дистрибуцию VR-гарнитур DPVR в России и странах СНГ

Компания Vizzion, эксперт в области внедрения XR-технологий, совместно с компанией ТФН, дистрибьютором мобильных устройств и аксессуаров, начинают дистрибуцию оборудования от известного во всём мире производителя автономных и проводных гарнитур виртуальной реальности под брендом DPVR.

vizzion1.jpg

Согласно данным аналитических агентств, по объему проданных VR гарнитур в мире компания DPVR занимает уверенное 5 место с оценкой в 5,5% всех используемых VR устройств в 2020 году. Наличие в линейке моделей бюджетных VR гарнитур делает устройства DPVR наиболее привлекательными для применения в программах инновационного обучения, образовательных школьных программах, корпоративных треннингах, онлайн-встречах и многих других.

«Используя преимущества, связанные с доступностью отдельных моделей устройств, можно организовать целые VR-классы и проводить коллективные иммерсивные тренинги (наработка soft-skills, знакомство с предприятием и их деятельностью), школьные уроки (по географии, истории, биологии и другим предметам школьной программы), где необходима дополнительная визуализация изучаемой темы. Таким образом, сложные в объяснении темы или информация, запоминание которой может быть усилено погружением в соответствующую среду, могут быть донесены до потребителя и слушателя в более доступной для него форме», – говорит Евгений Осипов, эксперт по AR/VR продуктам ООО «ТФН».

vizzion2.jpg

На устройствах DPVR можно запускать различные ролики в формате 360 и промо-контент, поэтому они подойдут в том числе для использования на больших мероприятиях. Устройства могут быть оснащены программным обеспечением по управлению самими VR-устройствами и контентом на них, облегчая и упрощая развертывание инфраструктуры из сотен устройств единовременно.

Модельный ряд представлен гарнитурами DPVR E3 и DPVR P1, каждая поставляется в трех различных конфигурациях – комплекты отличаются встроенными процессорами, разрешением дисплея, объемом памяти и автономностью/подключением к PC в зависимости от цели и потребностей пользователя. Цена самого недорогого девайса Р1 для просмотра видео 360 не превышает 24 тыс. рублей.

vizzion3.jpg

Аппаратные возможности DPVR:

  • Разрешение дисплея до 4К;
  • Линзы Френеля;
  • Процессор VR9 или Qualcomm XR1 (зависит от выбранного комплекта);
  • Работа в беспроводном режиме или при подключении к компьютеру;
  • Отслеживание 6DoF, с дополнительным комплектом оборудования NoloVR;
  • Продуманный и удобный дизайн, отмеченный премией IF World Design Award;
  • Время автономной работы до 5 часов от аккумулятора на 4000 мАч;
  • Технология пространственного 3D аудио;
  • Совместимость с популярными контент-платформами: Steam, YouTube и т.д.

vizzion4.jpg

«Одним из основных преимуществ работы с производителем DPVR является возможность глубокой кастомизации – от логотипа на шлеме до полной программной кастомизации. В том числе кастомизации могут быть подвергнуты упаковка и все остальные материалы. Степень адаптации может быть доведена до состояния, при котором создаётся идеальное устройство по визуальным и техническим характеристикам, согласно требованиям бренда», – сказал Алексей Лесниченко, генеральный директор компании Vizzion.

Получить подробную информацию и оформить заказ можно на официальном сайте https:/dpvr.vizzion.ru в компании Vizzion или через почту info@tfnopt.ru

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Honor готовит к выпуску самый большой смартфон современности. В нем будет процессор «компании-обманщика»

Intel провалила попытку купить разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой

Российский Linux для госсектора обновился по-крупному. Изменен дизайн, модель распространения, добавлены средства защиты

Власти рассказали, по каким поводам будут проверять операторов персональных данных россиян

Intel открыл код инструмента для поиска программных ошибок, который изумил его собственных разработчиков

В России создана первая отечественная робособака. Видео

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще