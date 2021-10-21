Vizzion и ТФН начинают дистрибуцию VR-гарнитур DPVR в России и странах СНГ

Компания Vizzion, эксперт в области внедрения XR-технологий, совместно с компанией ТФН, дистрибьютором мобильных устройств и аксессуаров, начинают дистрибуцию оборудования от известного во всём мире производителя автономных и проводных гарнитур виртуальной реальности под брендом DPVR.

Согласно данным аналитических агентств, по объему проданных VR гарнитур в мире компания DPVR занимает уверенное 5 место с оценкой в 5,5% всех используемых VR устройств в 2020 году. Наличие в линейке моделей бюджетных VR гарнитур делает устройства DPVR наиболее привлекательными для применения в программах инновационного обучения, образовательных школьных программах, корпоративных треннингах, онлайн-встречах и многих других.

«Используя преимущества, связанные с доступностью отдельных моделей устройств, можно организовать целые VR-классы и проводить коллективные иммерсивные тренинги (наработка soft-skills, знакомство с предприятием и их деятельностью), школьные уроки (по географии, истории, биологии и другим предметам школьной программы), где необходима дополнительная визуализация изучаемой темы. Таким образом, сложные в объяснении темы или информация, запоминание которой может быть усилено погружением в соответствующую среду, могут быть донесены до потребителя и слушателя в более доступной для него форме», – говорит Евгений Осипов, эксперт по AR/VR продуктам ООО «ТФН».

На устройствах DPVR можно запускать различные ролики в формате 360 и промо-контент, поэтому они подойдут в том числе для использования на больших мероприятиях. Устройства могут быть оснащены программным обеспечением по управлению самими VR-устройствами и контентом на них, облегчая и упрощая развертывание инфраструктуры из сотен устройств единовременно.

Модельный ряд представлен гарнитурами DPVR E3 и DPVR P1, каждая поставляется в трех различных конфигурациях – комплекты отличаются встроенными процессорами, разрешением дисплея, объемом памяти и автономностью/подключением к PC в зависимости от цели и потребностей пользователя. Цена самого недорогого девайса Р1 для просмотра видео 360 не превышает 24 тыс. рублей.

Аппаратные возможности DPVR:

Разрешение дисплея до 4К;

Линзы Френеля;

Процессор VR9 или Qualcomm XR1 (зависит от выбранного комплекта);

Работа в беспроводном режиме или при подключении к компьютеру;

Отслеживание 6DoF, с дополнительным комплектом оборудования NoloVR;

Продуманный и удобный дизайн, отмеченный премией IF World Design Award;

Время автономной работы до 5 часов от аккумулятора на 4000 мАч;

Технология пространственного 3D аудио;

Совместимость с популярными контент-платформами: Steam, YouTube и т.д.

«Одним из основных преимуществ работы с производителем DPVR является возможность глубокой кастомизации – от логотипа на шлеме до полной программной кастомизации. В том числе кастомизации могут быть подвергнуты упаковка и все остальные материалы. Степень адаптации может быть доведена до состояния, при котором создаётся идеальное устройство по визуальным и техническим характеристикам, согласно требованиям бренда», – сказал Алексей Лесниченко, генеральный директор компании Vizzion.

Получить подробную информацию и оформить заказ можно на официальном сайте https:/dpvr.vizzion.ru в компании Vizzion или через почту info@tfnopt.ru