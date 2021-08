Qualcomm представила платформу автономных дронов с поддержкой ИИ и сетей 5G

Qualcomm Technologies, Inc. продолжает наращивать свое лидерство, представляя первую в мире платформу для создания дронов и референсный дизайн с поддержкой одновременно технологий 5G и ИИ под названием Qualcomm Flight RB5 5G Platform. Представленное новое решение позволяет ускорить разработку дронов для коммерческих, корпоративных и промышленных нужд и раскрыть инновационные возможности в тех отраслях, где планируется воспользоваться дронами для реализации всех преимуществ технологий, объединяемых понятием «intelligent edge» (интеллектуальные технологии и умная периферия).

Платформа Qualcomm Flight RB5 5G Platform построена на базе процессора Qualcomm® QRB5165 и новейших разработок Qualcomm Technologies в области Интернета вещей, результатом чего стало превосходное решение для дронов нового поколения с высочайшей производительностью, низким энергопотреблением и поддержкой 5G.

Выступая за повсеместное глобальное распространение технологий 5G, Qualcomm Technologies берет на себя роль катализатора и визионера в масштабном продвижении 5G и внесении революционных изменений в робототехнику и индустрию дронов. Платформа Qualcomm Flight RB5 5G Platform объединяет в себе самые передовые возможности дроностроения, собрав и компактно упаковав в составе единой интегрированной системы для дронов множество сложных технологий, поддерживая тем самым развитие новых приложений и сфер применения в таких секторах, как съемки фильмов и развлечения, безопасность и ликвидация аварий, доставка, оборона, технический контроль и картографирование.

«Мы продолжаем привлекать множество ведущих производителей дронов, обеспечивая развитие свыше 200 участников экосистемы робототехники и создания дронов во всем мире, одновременно способствуя последовательному продвижению и стандартизации дронов с внедрением революционных 5G решений в таких организациях, как 3GPP, GSMA, the Global UTM Alliance, the Aerial Connectivity Joint Initiative (ACJA), ASTM, - говорит Дев Сингх, старший директор по развитию бизнеса и генеральный менеджер по автономной робототехнике, дронам и интеллектуальным машинам, Qualcomm Technologies, Inc. “Мы гордимся возможностью все так же быть на острие цифровых преобразований мировой промышленности благодаря выпуску платформы Qualcomm Flight RB5 5G Platform. Это специализированное решение предназначено для разработки дронов с повышенной автономностью и набором интеллектуальных функций, обеспечивая премиальные возможности полета в режиме постоянного подключения к сети в промышленном, корпоративном и коммерческом сегментах».

Высокая производительность платформы Qualcomm Flight RB5 и наличие неоднородной вычислительной среды со сверхнизким потреблением энергии гарантирует энергоэффективное взаимодействие на периферии для ИИ и систем машинного обучения, открывая дорогу к созданию полностью автономных дронов. Сверхсовременная камера обеспечивает превосходное качество съемки и исключительную производительность. За счет поддержки сетей 5G и Wi-Fi 6 платформа усиливает жизненно важный функционал по обеспечению безопасности и надежности при полетах за пределами прямой видимости. Кроме того, наличие одних только средств обеспечения безопасности более не позволяет гарантировать безопасность промышленных и коммерческих дронов, в особенности при массовых полетах за пределами прямой видимости. Платформа Qualcomm Flight RB5 5G Platform оснащена вычислительным модулем Qualcomm® Secure Processing Unit, обладающим всесторонней защитой с учетом всех требований к кибербезопасности, защите данных и общей безопасности.

Qualcomm Technologies совместно с компанией Verizon работает на завершающими испытаниями платформы Qualcomm Flight RB5 Platform в сети Verizon 5G. Предполагается, что платформа, обладающая, в том числе, поддержкой 5G mmWave, будет доступна для приобретения через Verizon Thingspace Marketplace.

Референсный дизайн дрона Qualcomm Flight RB5 5G уже доступен в режиме предварительной продажи через ModalAI. Комплект разработчика Qualcomm Flight RB5 5G ожидается в продаже в 4 кв. 2021 г. Для получения дополнительной информации о платформе, включая технические характеристики, заходите на сайт с подробным описанием продукта.