OR Group нарастила серверные мощности для развития финансовых сервисов

OR Group, торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек по брендом Westfalika, приобрела и установила дополнительное оборудование — сетевое хранилище данных, что позволило компании повысить производительность ИТ-системы на 120% и фактический объем хранения данных на 40%, а также значительно повысило уровень отказоустойчивости всех операционных ИТ-систем и снизило риск потери данных в случае аварии.

Основная цель — обеспечить надежную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру для дальнейшего развития финансовых сервисов, прежде всего в онлайн-формате (дистанционных сервисов). Партнером по реализации проекта стала компания IT-Trende.

Финансовые сервисы (денежные займы и рассрочку на покупку) — перспективное направление в структуре OR Group. Его развитием занимается ООО МКК «Арифметика», которое входит в Группу. В I квартале 2021 г. портфель по денежным займам вырос на 11,4% до 3 млрд руб. ООО МКК «Арифметика» занимает прочные позиции на российском микрофинансовом рынке: по итогам 2020 г. входит в ТОП-3 рэнкинга «Эксперт РА» по объему выданных потребительских займов (Installments) 1 и величине чистой прибыли. Компания планирует в среднесрочной перспективе активно развивать дистанционные сервисы, поэтому возникла необходимость в расширении соответствующих ИТ-систем.

Компания приобрела оборудование Fujitsu. «Развитие финансовых сервисов (в том числе в онлайн-формате) и их масштабный рост потребовал пропорционального увеличения ресурсов соответствующих ИТ-систем, как напрямую обеспечивающих работу сервисов, так и вспомогательных, обслуживающих. Так как компания в ИТ-стратегии ориентируется на свои дата-центры, мы решили приобрести дополнительное оборудование и интегрировать его в существующую распределенную ИТ-систему Группы. Специалисты компании провели тщательный анализ как текущих потребностей, так и возможных будущих. В результате были определены необходимые технические параметры, на основании которых был проведен тендер на покупку соответствующего оборудования. В данный момент оборудование приобретено, настроено, интегрировано в существующую инфраструктуру ЦОДов и обеспечивает текущую операционную деятельность финсервисов и развитие новых проектов», — отметил Дмитрий Карпенко, ИТ-директор OR Group.

«При реализации данного проекта мы решали следующие задачи — оптимально распределить нагрузку в рамках ИТ-системы, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, обеспечивать непрерывность бизнес-процессов и интегрироваться с платформой виртуализации, которая обеспечивает консолидацию дисковых ресурсов Мы рассматривали несколько вариантов решения на базе оборудования мировых лидеров, таких как Hewlett Packard Enterprise, Dell Technologies и Fujitsu. В результате выбрали расширяемую унифицированную систему хранения данных Fujitsu ETERNUS DX500, которая предоставляет функциональные возможности корпоративного класса и служит отличным средством объединения данных, эффективно решая выше озвученные задачи», — сказал директор IT-Trende Алексей Пехтерев.

ИТ-система OR Group построена на базе 1С. У компании есть три собственных дата-центра — в Новосибирске (центральный), Москве и Хабаровске, — которые обеспечивают бесперебойный режим работы 24/7/365. В ИТ-систему интегрированы все торговые и сервисные точки Группы (более 800 в более 330 городах), а также онлайн-площадки (маркетплейс westfalika.ru и мобильное приложение).