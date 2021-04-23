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Lenovo начинает продажи смартфона Lenovo K12 Pro в России. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Lenovo возобновляет продажи в России и представляет новый мощный смартфон Lenovo K12 Pro на российском рынке. Устройство оснащено большим аккумулятором, лучшей в своем классе камерой и большим дисплеем 6.8”.

Lenovo планирует активно расширять линейку смартфонов в России. Помимо Lenovo K12 Pro в России в ближайшее время будут запущены ещё 2 модели смартфонов Lenovo.

Впечатляющий аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечит до 60 часов автономной работы. Батарея позволит непрерывно смотреть видео в течение 23,4 часов. А для самых активных пользователей предусмотрена функция быстрой зарядки Turbo Power на 20 Вт.

Любимый контент станет ещё интереснее за счёт огромного 6,8-дюймового дисплея с улучшенной цветопередачей, яркостью и контрастом, и разрешением 720x1640 точек.

Смартфон работает на производительном восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 662, который обеспечивает высокую скорость работы. Телефон поставляется с 4 ГБ оперативной и с 128 ГБ встроенной памяти, благодаря чему будет достаточно места для фотографий, фильмов, музыки, приложений и игр. Также есть возможность расширить объем памяти до 512 ГБ с помощью карты micro-SD.

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Lenovo K12 Pro оснащен 64-мегаписксельной камерой с технологией Quad Pixel, которая гарантирует четкость и точность каждой фотографии даже при слабом освещении. Каждый сможет превратить обычные портреты в профессиональные снимки с помощью датчика глубины, а также запечатлеть мельчайшие детали благодаря функции Macro Vision, которая позволяет делать качественные снимки на расстоянии в 4 раза ближе к заданному объекту съемки, чем со стандартным объективом. 16-мегапиксельная фронтальная камера с технологией Quad Pixel подарит вам лучшие селфи для соц.сетей.

Lenovo K12 Pro имеет дополнительные режимы съёмки для создания фотографий и видео. Специальная кнопка Google Assistant, расположенная на боковой грани панели смартфона, поможет быстро получить все нужные ответы и решить срочные задачи с помощью голосовых команд.

Lenovo предлагает аппаратное и программное обеспечение, способное облегчить жизнь пользователей. Устройство представлено на самой чистой версии ОС Android. Никаких тяжеловесных скинов или дублирующихся приложений — только исходный Android 10, который по-настоящему оценят потребители.

Смартфон Lenovo K12 Pro выходит на российском рынке в двух цветах — Стальной Шалфей (Metalic Sage) и Электро Фиолет (Electric Violet). Новинка будет продаваться в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», на маркетплейсе goods.ru, в «Ситилинк», а также в фирменном интернет-магазине Lenovo.

Рекомендованная розничная цена Lenovo K12 Pro составит 14 990 рублей, но на старте продаж будет действовать специальное предложение для первых покупателей: до 1 мая т смартфон Lenovo K12 Pro можно купить по цене от 12 990 рублей.

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