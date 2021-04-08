Directum выпустила решение для подписания кадровых документов в облаке

Directum представила решение для подписания кадровых документов в облаке. «Лёгкий кадровый ЭДО» разработан для компаний, которым требуется быстро перейти на электронное подписание документов. Решение просто настроить и использовать, а его возможности и архитектура отвечают требованиям трудового законодательства и информационной безопасности.

«Лёгкий кадровый ЭДО» от Directum позволяет за 3 дня настроить полностью легитимное подписание документов облачной электронной подписью (без USB-токенов). Сертификат ЭП удостоверяющего центра гарантирует юридическую значимость, а для дополнительной надежности используется подтверждение подписи по смс.

Для ознакомления с документами решение предусматривает личный кабинет сотрудника. Работа ведется через браузер — т.е. с любого устройства с доступом в интернет. Для первого входа в кабинет достаточно перейти по ссылке в смс-приглашении, а для последующих потребуется установить пароль.

Подключить к решению можно любое количество работников, при этом для них не нужно заводить учетные записи в корпоративной системе. «Легкий кадровый ЭДО» поддерживает синхронизацию с учетными системами 1С, БОСС-Кадровик, SAP и др. Продолжаются работы по интеграции с порталом «Работа в России».

«В 2021-м году завершится эксперимент Минтруда, после чего кадровый ЭДО будет законодательно закреплен и рекомендован всем работодателям. Переход на подписание кадровых документов облачной ЭП видится логичным и простым шагом в сторону безбумажного документооборота. Личный кабинет с понятным интерфейсом — вариант организации удобного канала связи с работниками, в том числе теми, кто не подключен к информационным системам компании. Решение Directum «Лёгкий кадровый ЭДО» поддерживает безопасное подписание документов в облаке, оптимизирует и удешевляет хранение и логистику документов, а также снижает нагрузку на кадровые службы», - сказала Гузель Муллахметова, евангелист HRM-направления Directum.