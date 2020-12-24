X5 открыла в МФТИ кафедру промышленного анализа данных в ритейле

X5 Retail Group открыла кафедру промышленного анализа данных в ритейле и запустила магистерскую программу на базе физтех-школы прикладной математики и информатики в Московском физико-техническом институте. Х5 стала первым продуктовым ритейлером, открывшим собственную кафедру для системной работы с данными на базе крупнейшей научной школы.

Сотрудничество между МФТИ и Х5 будет долгосрочным, ежегодно в рамках совместной магистерской программы будет выпускаться 20 высококвалифицированных специалистов. Преподавателями кафедры будут и сотрудники Х5, и научный состав МФТИ. Обучение на кафедре будет бесплатным, а всем студентам будет выплачиваться повышенная стипендия от X5. На время обучения на кафедре предполагается стажировка или трудоустройство студентов в X5 Технологии за конкурентную заработную плату.

Программа организуется с целью подготовки специалистов, способных ставить и решать новые задачи в области анализа данных применительно к потребностям ритейла, извлекать полезную информацию из больших массивов данных и создавать модули ее трансформации/агрегации/визуализации, осуществлять предсказательное моделирование временных рядов и создавать системы принятия решений для подразделений торговых сетей, HR, финансового планирования, рисков и аудита. Специалисты будут владеть современными технологиями разработки программного обеспечения, принципами построения и инструментарием работы с хранилищами больших данных, методами прикладной статистики (в том числе робастными, байесовскими, и методами теории эксперимента), познакомятся с прикладными задачами ритейла (динамическое ценообразование, предсказание спроса, uplift-моделирование, управление онлайн-маркетингом и т.д.). Программа будет содержать в себе как теоретические, так и проектно-ориентированные курсы и использовать самые современные методы анализа данных и технологии.

«Со дня основания в МФТИ заложен принцип совместной реализации образовательных программ и исследовательских проектов с ведущими научными и производственными центрами. Сегодня, следуя за изменениями в науке и технологиях нашими партнёрами становятся не только институты РАН или крупные промышленные предприятия, но и ведущие бизнес-корпорации. Поэтому закономерно, что сегодня мы открываем базовую кафедру компании X5, которая представляет высокотехнологичный бизнес в ритейл-секторе. Мы ждём, что коллеги из бизнес-единицы X5 Технологии через призму своих компетенций включатся в работу кафедры и наполнение учебного плана новой магистерской программы «Промышленный анализ данных в ритейле». Уверен, это позволит её выпускникам найти себя в решении сложных задач, связанных с анализом данных и внедрением технологий искусственного интеллекта», — отметил Николай Кудрявцев, ректор МФТИ, член-корреспондент РАН.

«В рамках реализации новой стратегии Х5 и активной цифровой трансформации операционных процессов, всё более острым для нас становится вопрос привлечения высококвалифицированных технических специалистов. Мы становимся data-driven компанией, чьи решения основаны на аналитике больших данных, а процессы – автоматизированы. В нашей команде много выпускников МФТИ, и мы на практике видим, как соединение уникальных научных знаний, таланта и передовых бизнес-моделей могут влиять на улучшение жизни и потребительского опыта миллионов наших клиентов. Открытие кафедры X5 в МФТИ - логичный этап развития нашей системной работы с технологиями, в рамках которой мы готовы делиться уникальными разработками команды Х5Tech и открывать карьерные возможности для талантливых студентов», - комментирует Антон Мироненков, управляющий директор Х5 Технологии, заведующий кафедрой «Промышленный анализ данных в ритейле».

Отбор на магистерскую программу «Промышленный анализ данных в ритейле» начнётся летом 2021 года в рамках приёмной кампании МФТИ. Для поступления необходимо знание алгоритмических языков и программирования, основ математического анализа, математической статистики, прикладной линейной алгебры, математических основ машинного обучения, теории вероятностей, случайных процессов, теории и практики реляционных баз данных и т.д.

Бизнес-единица Х5 Технологии была образована в сентябре 2020 года. Ключевая задача данного направления – создание комплексных цифровых решений для бизнеса компании и торговых сетей с высокой эффективностью и влиянием на финансовые показатели. Объединенная команда Х5 Технологии превышает 2700 действующих специалистов.