Videomost обеспечивает корпоративные коммуникации в японском банке Daishi Bank

Японский банк Daishi Bank внедрил приложение Freshvoice, разработанное компанией Advanced Network Systems Co (Anet) на базе российского программного продукта для видеоконференций – Videomost, разработанного компанией Spirit.

Основанный в 1873 г. Daishi Bank являлся одним из четырех национальных банков Японии со штаб-квартирой в городе Ниигата. В настоящее время сеть филиалов банка насчитывает 123 отделения, в которых трудятся 2,1 тыс. сотрудников. Направления деятельности банка включают сегменты лизинга, безопасности и др. в дополнение к непосредственной банковской деятельности. Daishi Bank располагает активами в размере $60 млрд и одновременно является частью Daishi Hokuetsu – группы с активами в $90 млрд (210 отделений, штат более 3,6 тыс. человек).

При выборе решения для корпоративных видеокоммуникаций, совместной работы и взаимодействий в команде Daishi Bank остановился на продукте Freshvoice, созданном на базе ПО Videomost. Freshvoice является программным продуктом, который устанавливается в инфраструктуре организации и обеспечивает безопасность всей корпоративной информации. Собственный сервер видеоконференций – это максимальный контроль над передаваемыми данными и защита от утечек и взлома, так как 100% всей информации остается внутри компании, а сервер находится под управлением авторизованных ИТ-специалистов. Установка собственного программного видеосервера не требует дополнительных вложений в инфраструктуру организации – достаточно стандартного «железа» на базе процессоров х86 и обычных каналов связи.

«Мы рады сообщить, что Videomost успешно прошел многоуровневое тестирование и показал высокие результаты по критериям качества, надежности и безопасности, предъявляемым к решениям для банков и финансового сектора. Сегодня перед банками и другими организациями остро стоит задача выбора и внедрения собственной системы корпоративных коммуникаций, это является неотъемлемым условием для успешного функционирования в эру COVID-19. На самом деле эта задача в равной степени актуальна для всех государственных организаций, крупных коммерческих предприятий и финансовых институтов, таких как Daishi Bank, которые обязаны обеспечить безопасность коммуникаций, и не могут полагаться на облачные ВКС-сервисы, использование которых влечет серьезные риски для сохранности персональных данных пользователей и всей передаваемой информации», – сказал Андрей Свириденко, председатель правления Spirit.

Помимо Daishi Bank, продукт Freshvoice, разработанный на базе ПО Videomost, также высоко оценен и используется рядом других коммерческих и государственных организаций в Японии: JXTG NipponOil & Energy, Asahi Kohsan, Nuclear Safety Technology Center, Kyowakai Medical, Goodwin Co.