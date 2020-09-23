Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Доктор Веб»: предприятия ТЭК России подверглись спам-атаке с целью промышленного шпионажа

Безопасность Администратору Стратегия безопасности

Компания «Доктор Веб», российский разработчик антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web, провела исследование спам-атаки с элементами социнженерии, нацеленной на ряд предприятий топливно-энергетического комплекса России. Первую волну кампании специалисты зафиксировали в апреле 2020 г., последняя наблюдаемая активность злоумышленников датируется сентябрем.

Рассылка писем проходила в два этапа. Изначально спам-сообщения содержали офисные документы, автоматически загружающие изображения, и предназначались для выявления тех, кто в дальнейшем гарантированно откроет письма с вредоносным вложением. Письма следующей фазы атаки содержали уже вредоносное вложение, также в виде офисного документа.

Исследование инцидента началось после того, как один из пользователей антивируса Dr.Web обратился к специалистам компании «Доктор Веб», передав образцы полученных писем.

Аналитики пришли к выводу, что вероятным сценарием являлась установка специализированных троянов на локальные серверы, критичные для функционирования информационной системы пользователя (контроллеры домена, почтовые серверы, интернет-шлюзы) с целью последующего хищения документов и электронных писем. Таким образом, речь идет о промышленном шпионаже.

«Проведенное исследование также позволяет сделать выводы о “китайском следе” этой атаки. Об этом говорит совокупность признаков, в частности, схожесть доменов управляющих серверов, использованных атакующими, с теми, которые использовались при целевой атаке на государственные и финансовые учреждения России и Монголии в 2015 г.», – отметил руководитель антивирусной лаборатории «Доктор Веб» Игорь Здобнов.

В ходе атаки на предприятия ТЭК использовался троянец-загрузчик, предназначенный для последующей загрузки других вредоносных программ. Также специалистам «Доктор Веб» удалось выявить два вида троянцев-бэкдоров – один из них является новейшим, а второй использовался в APT-атаке на госучреждения Казахстана и Киргизии.

Подобные атаки весьма опасны для предприятий. Если хотя бы один сотрудник откроет письмо с вредоносным вложением, потребуется тщательное лечение всей сети или того изолированного сегмента, в котором находилось инфицированное устройство.

Во избежание подобных атак необходимо организовать фильтрацию почты от вирусов и спама на почтовом сервере, одновременно обеспечив антивирусную защиту самого сервера. У «Доктор Веб» для этого предназначены продукты Dr.Web Mail Security Suite и Dr.Web Server Security Suite. Письма с вредоносными вложениями не должны попадать на компьютеры сотрудников, а злоумышленники не должны проникнуть на сервер обработки почты. Компьютеры сотрудников должны быть защищены корпоративным антивирусом, что не позволит атакующим избежать внимания со стороны специалистов по безопасности компании, отмечают в компании «Доктор Веб».

Злоумышленники обычно тщательно готовятся к атаке, вредоносные файлы проходят специальное тестирование и не обнаруживаются используемым средствами защиты (список которых киберпреступники могут определить заранее, например, по условиям проведенных тендеров). Так было и на этот раз. Но отправка файлов в облачный анализатор Dr.Web vxCube мгновенно показала их вредоносную сущность: сервис позволяет воспроизвести действия файла в песочнице «Доктор Веб» и оперативно получить отчет о всех его действиях.

До установки новых приложений или обновлений к ним «Доктор Веб» рекомендует использовать Dr.Web vxCube для выяснения функциональности и истинного назначения файлов различного типа, в том числе офисных документов.

Атака проводилась с зарубежных серверов и имитировала сервисы другого государства, причем новостные, чтение которых явно не входит в должностные обязанности подавляющего большинства сотрудников – граждан России. «Доктор Веб» рекомендует применять ограничения офисного контроля Dr.Web для составления списка используемых в повседневной работе ресурсов.



Другие материалы рубрики

Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты

Хакеры отчаялись продать банковский троян и сделали его бесплатным. Это больно ударит по России

Опасную «дыру» в своих картах Google смогла заделать со второго раза

Хакеры-наемники шесть лет терзают финансовый сектор

Загадочные DDoS-атаки «положили» ряд европейских провайдеров

Атакована и полностью парализована крупнейшая ИТ-компания Украины

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Техноблог

Выгорание OLED-экрана — когда начинать беспокоиться?

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра