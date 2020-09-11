У «Магнита» появится суперприложение

«Магнит» запустит новое приложение, объединяющее несколько сервисов. Об этом сказано в презентации исполнительного директора «Магнита» Флориана Янсена, представленной на открытии цифрового офиса ритейлера в «Сколково».

Сейчас у «Магнита» есть приложение для программы лояльности, где уже более 35 млн активных клиентов. Чтобы улучшить их опыт, ритейлер создаст суперапп – он может запуститься до конца 2020 г. Приложение объединит уже имеющуюся программу лояльности с несколькими проектами. Среди них – онлайн-заказ в аптеках «Магнита», доставка продуктов. Впоследствии к ним могут добавиться еще несколько новых смежных проектов – например, платежный сервис MPay, мобильная связь и сервис платежей по QR-коду «Мобискан», ускоряющий процесс покупок в магазинах «Магнит».

Супераппы, или суперприложения, - популярное направление в развитии российского ecommerce. В августе «Яндекс» объединил в суперапп «Яндекс Go» свои городские сервисы – заказ такси, еды, каршеринг, расписание транспорта. Среди других примеров – приложение банка «Тинькофф», который в конце 2019 г. добавил в него не только финансовые, но и потребительские услуги.