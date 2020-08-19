Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов

В августе 2020 г. госслужащие из Красноярска, Республики Хакасия, Калуги, Адыгеи, Мордовии, Ульяновска, Амурской области и Республики Бурятия пройдут обучение по образовательной программе повышения квалификации «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Образовательная программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Программа повышения квалификации «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» предназначена для государственных и муниципальных служащих из российских регионов, и рассчитана на 60 академических часов (8 недель). Слушатели программы изучают тенденции, технологии и кейсы реализованных проектов цифровой трансформации федерального и регионального масштаба в разных сферах и отраслях экономики. В общей сложности до конца 2020 г. обучение пройдут более 3000 госслужащих в новом дистанционном формате. В августе 2020 г. проходить обучение по программе будут госслужащие Адыгеи, Бурятии, Мордовии, Хакасии, Красноярского края, Амурской, Калужской и Ульяновской областей.

«Изначально программа для слушателей из регионов создавалась как очно-заочная, и очная часть проходила в самом регионе, однако в 2020 г. она была скорректирована таким образом, чтобы слушатели могли пройти обучение дистанционно без потери качества содержания. Курсы рассчитаны на слушателей, которые участвуют или планируют принять участие в проектах по цифровизации или цифровой трансформации в государственных организациях регионального уровня, а также на сотрудников муниципальных учреждений и подведомственных организаций, которые планируют освоить знания и практические навыки, необходимые для работы в цифровых проектах. Каждую неделю проходят вебинары и групповая интерактивная работа в онлайн-режиме для более интенсивного погружения слушателей в «цифровую» проблематику», – сказала директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Ксения Ткачева.

По словам Ксении Ткачевой, в программе также учтены особенности цифрового развития отдельных регионов, каждый из которых обладает не только отраслевой спецификой, но и может значительно отличаться в части уровня развития цифровых технологий и уровня подготовки слушателей.

В ходе курса слушатели изучают широкий круг вопросов, связанных с цифровой трансформацией разных аспектов жизни государства и граждан, а также знакомятся с программой «Цифровая экономика» и основными тенденциями цифровой трансформации в России и в мире. Кроме того, программа знакомит с технологической и инфраструктурной базой цифровой экономики (концепция «Государство как платформа» и платформенные решения, введение в работу с данными и принятие решений, основанное на данных, сквозные технологии и др).

«Особенность региональной программы в том, что примерно половину аудитории составляют руководители уровня населенных пунктов, которые могут быть инициаторами изменений на местах, запускать изменения в процессах и командах, которыми они управляют. Таким слушателям часто не хватает знаний и компетенций, которыми обладают руководители из коммерческой сферы: например, навыков управления проектами, работы с данными или выстраивания бизнес-процессов. Такие навыки необходимы руководителям и участникам трансформационных проектов, и в ходе курса у слушателей есть возможность оценить свой уровень и понять, куда двигаться дальше», – отметила рассказывает Ксения Ткачева.