«М.Видео-Эльдорадо» запустила SMS-подписание кредитных договоров

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, запустила сервис SMS-подписания кредитных договоров. Теперь клиенты могут оформить онлайн-кредит и пройти идентификацию по номеру телефона без необходимости подписывать документы лично в магазине или ждать курьера из банка. Впервые на рынке ритейлер предлагает услугу отложенного финансирования – кредитный договор вступает в силу только после того, как покупатель получит заказ.

Сервис бесконтактного оформления кредита запущен для клиентов сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» по всей России. Им могут воспользоваться покупатели, ранее проходившие стандартную очную процедуру банковской верификации личности по паспорту. При заполнении заявки на оформление кредита клиент указывает свои ФИО, номер паспорта и номер мобильного телефона. Банк, рассматривая эту заявку, сравнивает предоставленные данные со своей базой и, если обнаруживает совпадение, предлагает клиенту пройти упрощенную процедуру подписания и подтвердить свое согласие на заключение договора по SMS. На номер телефона приходит короткий проверочный код, которого достаточно для оформления покупки в кредит.

Впервые на рынке «М.Видео» и «Эльдорадо» вместе с финансовыми партнерами создали инструмент отложенного финансирования. После подписания договора через SMS сумма не сразу поступает на счет ритейлера, а замораживается внутри банка. Только после получения товара покупателем сделка считается завершенной, банк переводит деньги ритейлеру и договор вступает в силу. Таким образом, клиенты застрахованы от форс-мажорных ситуаций, когда доставка задерживается, произошла ошибка при сборке заказа или товар не устроил по качеству. Более того, если клиент передумал совершать кредитную покупку, он может отказаться от заказа и отменить оформление кредита в любой момент до получения товара через колл-центр, личный кабинет на сайте, а также при курьерской доставке.

«Режим самоизоляции и ограничения в работе непродовольственной розницы способствовали росту онлайн-кредитования. По данным «М.Видео-Эльдорадо», во II квартале 2020 г. интернет-покупки в кредит выросли на четверть год к году. Позитивная динамика сохраняется и сейчас - драйвером роста являются технологии. Например, в «М.Видео» и «Эльдорадо» клиенты помимо электронной подписи заполняют всего одну короткую анкету (три-четыре поля) и могут выбрать лучшие условия среди предложений девяти банков-партнеров. Покупатели привыкают быстро и удобно оформлять заказы, в том числе в кредит, из любой точки при помощи смартфона. В июне каждую третью кредитную покупку оформили онлайн», – сказала директор направления «Финансовые услуги и сервисы» группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская.

Услугу SMS-подписания кредитных договоров сейчас предоставляют двое из девяти партнеров группы в онлайне – банк «Хоум Кредит» и МФК «Мокка». До конца 2020 г. «М.Видео-Эльдорадо» планирует подключить к сервису еще четыре финансовые организации.