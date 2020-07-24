Облачные технологии МТС обеспечили работу критичной ИТ-инфраструктуры российского подразделения Europ Assistance

Компания ПАО «МТС» сообщает о переносе в облако провайдера #CloudMTS ключевых ИТ-систем российского филиала международной сервисной компании «Европ Ассистанс СНГ», входящей в одну из крупнейших страховых групп Европы. На основе облачных технологий МТС организована работа всего бухгалтерского подразделения, которое обслуживает Россию и страны СНГ. В том числе сотрудникам предоставлены виртуальные рабочие места. Переход в облако обеспечил непрерывность бизнес-процессов, повысил безопасность и минимум на 25% ускорил работу специализированных ИТ-систем.

В облаке размещена вся ИТ-инфраструктура бухгалтерского подразделения: программы 1С, базы данных, файловые системы, информационно-консалтинговые сервисы, необходимые для работы бухгалтерии, а также внутренние инфраструктурные сервисы. Ежемесячно в облачных ИТ-системах обрабатываются сотни финансовых документов.

С помощью облачных технологий МТС организованы виртуальные рабочие места для удаленной работы сотрудников бухгалтерии, которые имеют доступ ко всем необходимым системам из любого места. В облако также перенесены сервисы Active Directory, отвечающие за централизованный доступ и аутентификацию пользователей в программах и приложениях. Безопасность удаленного доступа обеспечена благодаря собственным каналам связи МТС, а также VPN-технологиям, которые позволяют объединить корпоративную сеть с облачной инфраструктурой, используя защищенные соединения и протоколы. С помошью бэкап-сервисов МТС реализована возможность оперативного восстановления приложений и баз данных.