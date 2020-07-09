Huawei представила биометрические технологии для борьбы с распространением COVID-19

Huawei рассказала о возможностях бесконтактных биометрических технологий и представила собственные перспективные решения в рамках онлайн-конференции #btechday «Биометрия против пандемии». В мероприятии, которое состоялось 7 июля, приняли участие ведущие эксперты в области биометрической идентификации: от разработчиков и вендоров до представителей исследовательских институтов. Одним из спикеров Технологического блока конференции стал директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия Денис Сереченко.

По словам организаторов, сегодня отмечается достаточно высокий запрос на биометрические технологические решения, такие как бесконтактный анализ отпечатков пальцев, сетчатки глаза, голосовых и поведенческих характеристик. Благодаря данным разработкам появилась возможность не только подтверждать личность, получать доступ к различным финансовым, государственным и другим сервисам, проходить контроль в аэропорту и железнодорожных станциях, но и оберегать здоровье населения и снижать риски распространения COVID-19, в том числе за счет автоматических проверок температуры и отслеживания передвижений больных.

Выступая перед участниками форума, эксперт Huawei поделился собственным видением развития бесконтактной биометрии, а также рассказал о технологиях, позволяющих минимизировать ошибки при идентификации. «По нашим наблюдениям, вендоры постепенно отходят от систем, работающих со стандартной биометрией лица, и начинают внедрять решения, которые позволяют осуществлять комплексный анализ объекта наблюдения. На основе полученных данных формируется цифровой двойник, где учитываются все важные параметры – во что человек одет, что он несет в руках, как двигается и жестикулирует. Владея этой информацией, уже практически невозможно ошибиться в идентификации человека – даже если он носит очки и маску», – сказал Денис Сереченко.

Компания Huawei уже сегодня готова предложить своим клиентам такие разработки. Ее продуктовая линейка включает в себя три серии камер, оборудованных чипом со встроенным искусственным интеллектом. Их отличительными особенностями являются возможность выполнять комплексный анализ (вплоть до характерных жестов, присущих конкретному человеку), способность обрабатывать видео прямо внутри устройства (без передачи данных на внешний сервер), а также гибкость настроек. Поскольку для распознавания каждой из деталей в камерах Huawei используются отдельные алгоритмы, пользователь может настроить систему под решение определенных задач. Например, если заказчику не требуется функция распознавания одежды, эту опцию можно отключить.

Камеры Huawei построены на базе собственных чипсетов Ascend 310 и Ascend 910. Помимо высокой производительности (у Ascend 910 этот показатель считается одним из лучших в мире) и низких энергетических затрат, чипсеты Ascend позволяют заказчикам снизить свою зависимость от использования западных технологий. Как отмечают в Huawei, подобная альтернатива особенно уместна в эпоху непредсказуемости и санкционных войн, которые могут затрагивать не только отдельные компании, но и целые страны.

Также в рамках своего выступления Денис Сереченко сделал особый акцент на безопасности биометрических технологий Huawei. «Наши решения работают по схеме так называемого гибридного облака. Это означает, что все собранные и накопленные данные находятся на территории заказчика и не передаются третьим лицам – ни в Китай, ни в другие страны. Такой подход полностью соответствует принятому в России закону о защите персональных данных», – комментирует директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия.