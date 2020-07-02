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Eset: ежедневно около 100 тысяч компьютеров подвергаются атакам методом подбора пароля

Безопасность Стратегия безопасности Маркет

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил о росте атак с использованием метода подбора пароля (brute-force) до 100 тыс. в день во время перехода компаний на режим домашнего офиса.

До изменений, вызванных пандемией, большинство организаций функционировали под контролем ИТ-отдела. Теперь многие из них предоставляют сотрудникам удаленный доступ к корпоративной сети и конфиденциальным данным с домашних устройств при помощи RDP. В результате в безопасности компаний открывается брешь. Персонал нередко использует ненадежные пароли, которые легко подобрать, а значит сеть становится еще более уязвимой для киберпреступников. Проблема усугубляется при отсутствии дополнительной защиты в виде средства двухфакторной аутентификации.

Согласно телеметрии Eset, большинство заблокированных IP-адресов в январе-мае 2020 г. были обнаружены в США, Китае, России, Германии и Франции. Россия заняла первое место по количеству уникальных атак, обнаруженных Eset. Далее в рейтинге — Германия, Япония, Бразилия и Венгрия.

Однако несанкционированный доступ к системам организации — лишь первый шаг, за которым следуют более серьезные действия киберпреступников. Так, RDP стал популярным вектором атак, особенно среди групп, которые занимаются распространением вирусов-вымогателей. Злоумышленники часто пытаются проникнуть в плохо защищенную сеть, получить права администратора, отключить или удалить решения безопасности, а затем запустить вредонос для шифрования значимых корпоративных данных.

Кроме того, преступники могут установить криптомайнер и даже создать бэкдор, который будет работать даже в случае выявления и прекращения несанкционированного доступа к RDP.

Eset призывает службы безопасности компаний тщательно проверить настройки RDP. Защитить корпоративную сеть от несанкционированного доступа поможет надежное средство двухфакторной аутентификации. Предотвратить попадание вредоносов в корпоративную сеть можно с помощью комплексных антивирусных бизнес-решений.

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