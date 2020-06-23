В Microsoft Teams открывается доступ к предварительной версии новых функций для личного общения

Платформа совместной работы Microsoft Teams расширяет свои возможности. Сегодня, 23 июня 2020 г., начинается развертывание новых функций Microsoft Teams, позволяющих использовать приложение для личного общения. Обновленные инструменты предназначены для того, чтобы использовать одно и то же приложение как для рабочего взаимодействия, так и общения с друзьями и близкими.

В дополнение к широким возможностям рабочих сценариев использования новые функции Microsoft Teams позволяют оставаться на связи с друзьями и близкими с помощью сообщений и видеозвонков, общаться в чате, создавать группы для комфортного взаимодействия. В приложение также интегрирована возможность обмена GIF-файлами, фотографиями, видео, документами и местоположением.

Microsoft Teams – это не только приложение для звонков и общения в чате. В панели инструментов группы пользователи смогут организовать взаимодействие с друзьями и членами семьи, обмениваясь заметками, документами и календарями, например, делиться списками покупок и назначать домашние задачи. В приложении можно легко вернуться к истории и посмотреть чаты, задания, фотографии, видео и календари, которыми делились участники группы.

Microsoft Teams интегрируется с другими приложениями Microsoft 365, благодаря чему можно легко обмениваться файлами Word, Excel и Powerpoint прямо из приложения Teams. Документы хранятся на Onedrive, для того чтобы у пользователей была возможность получить доступ к этим документам с различных устройств, а не только с мобильного телефона.

Microsoft Teams также предоставляет «сейф» для безопасного хранения и обмена важной информацией. Пользователи могут обмениваться информацией прямо из приложения Teams, например, паролем к домашнему паролю Wi-Fi или к стриминговым сервисам. Безопасность данных обеспечивается двухфакторной аутентификацией и сквозным шифрованием.

Делиться информацией о местоположении теперь также можно в рамках новых персональных функций. Пользователи смогут сообщить своим близким, что опаздывают, или легко найти друзей в парке или на концерте.

Когда предварительная версия станет доступной, познакомиться с персональными функциями Microsoft Teams можно будет двумя способами: если в настоящее время вы используете мобильное приложение Microsoft Teams в рабочих целях, вы можете войти в настройки и выбрать «Добавить учетную запись». Затем можно войти в систему с помощью своей личной учетной записи Microsoft или создать новую с вашим номером телефона. Через настройки вы сможете переключаться между вашей личной и рабочей учетными записями; если вы еще не используете Microsoft Teams, воспользуйтесь магазином приложений на iOS или Android, чтобы загрузить мобильное приложение и зарегистрировать личную учетную запись Microsoft, или создать новую, используя ваш номер телефона.