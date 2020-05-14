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МТС Банк запустил новые интернет- и мобильный банки для предпринимателей

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

МТС Банк объявил о запуске новых системы оперативного онлайн-управления «Клиент-Банк» (интернет-банк) и мобильного приложения «МТС Банк Бизнес» для дистанционного обслуживания компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

По сравнению со старыми версиями интернет- и мобильного банков подключение к новым каналам дистанционного банковского обслуживания (ДБО) стало удобнее и не требует дополнительного посещения офиса банка. Сразу после открытия расчетного счета клиенту приходит логин и пароль в СМС.

Возвращаться в офис и устанавливать программное обеспечение (ПО) для электронной подписи теперь тоже не нужно. Вместо неё для подтверждения платежных операций ‒ одноразовый СМС-код.

Новую систему отличает удобный, понятный и современный интерфейс. Дизайн выполнен в соответствии с общей стилистической концепцией МТС Банка.

«Изучив опыт и запросы наших клиентов, мы создали новый личный кабинет с интуитивно понятным дизайном, чтобы предприниматели могли управлять финансами бизнеса из любой точки мира и при этом были на связи с банком онлайн 24/7. У нас большие планы по развитию сервисов и расширению возможностей для клиентов. Скоро в них появятся персональные предложения, чат с сотрудниками банка, рush–уведомления, сообщения об акциях банка в информационной ленте», – сказал руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

В ближайшее время система пополнится новыми продуктами: кредиты и овердрафты, корпоративные карты, вклады, сервис работы с контрагентами. Сейчас сервисы подключаются новым клиентам при оформлении услуги расчетно-кассового обслуживания (РКО).

Обновленное мобильное приложение «МТС Банк Бизнес NEW» доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store.



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