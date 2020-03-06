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Eset: более половины российских пользователей интернета вещей подвержены киберугрозам

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Техника Маркет

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, провела исследование, посвященное защите пользователей устройств интернета вещей (IoT) от киберугроз. Стремительное развитие рынка умных гаджетов привело к тому, что производители не успевают своевременно обнаружить и устранить опасные уязвимости. Это, в свою очередь, открывает для злоумышленников множество вариантов атаки на пользовательскую сеть.

В первой части исследования респонденты делились опытом использования различных девайсов. Наиболее популярными оказались устройства, поддерживающие технологию Smart TV (в мультивариативном опросе данный вариант выбрали 52% опрошенных). На втором месте — умные часы (45%): пользователи наблюдают за своей активностью при помощи шагомера, пульсометра и других функций. 15% опрошенных обзавелись помощником в виде робота-пылесоса.

На вопрос «Какие умные гаджеты или системы вы бы купили?» 37% респондентов ответили, что хотели бы приобрести климат-контроль, 41% — умное освещение, и 50% — систему безопасности. В комплексе такие устройства создают полноценный умный дом, но важно помнить о безопасности.

Все гаджеты собирают данные о своих владельцах. Так, умные часы обрабатывают сведения о состоянии здоровья пользователя и помогают оптимизировать режим сна и активности. Smart TV знает все о предпочтениях и интересах зрителя, ведь эти данные позволяют подобрать для него наиболее интересные программы.

Таким образом, умные гаджеты становятся хранилищем огромного массива конфиденциальной информации о пользователях. Более того, они создают потенциальную угрозу для домашней сети — умные девайсы способны открыть злоумышленникам доступ к смартфону, ПК и т.д. Стараясь избежать этого, почти каждый десятый пользователь (9%) прибегает к сегментации сети.

Тем не менее, более половины респондентов (54%) сообщили, что никак не защищают IoT-девайсы. Регулярно обновляют прошивку на своих девайсах лишь 17% респондентов. Это несмотря на то, что эксперты Eset недавно обнаружили опасную уязвимость, затронувшую более миллиарда популярных устройств, среди которых смартфоны на iOS и Android, девайсы Amazon и т.д.

«Проблемы безопасности IoT-девайсов обусловлены целым рядом причин. Производители зачастую используют легкоугадываемые пароли по умолчанию, пренебрегают контролем доступа и устанавливают довольно короткий период поддержки продаваемых гаджетов, — сказал эксперт Eset по кибербезопасности Ондрей Кубович. — Пользователи, в свою очередь, подключают свое свежеприобретенное «умное» устройство, даже не задумываясь об элементарных правилах кибербезопасности, таких как создание надежного пароля, включение двухфакторной аутентификации (если возможно) и регулярное обновление ОС и прошивки всех девайсов».

Eset рекомендует ответственно подходить к выбору IoT-гаджетов и их защите. Обезопасить себя помогут комплексные антивирусные решения, охватывающие все устройства домашней сети, в том числе, умные камеры, смарт-ТВ и т.д.

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