Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

В России начались продажи смартфона Nokia 7.2 с увеличенным объемом памяти. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

HMD Global, владеющая брендом на телефоны Nokia, объявила о начале продаж в России смартфона Nokia 7.2 в бирюзовом цвете с увеличенным объемом памяти 6/128 ГБ.

Nokia 7.2 имеет тройную камеру с впечатляющим сенсором 48 МП, технологией Quad Pixel и оптикой ZEISS. Nokia 7.2 – первый смартфон, основная камера которого соответствует возможностям цифровых зеркальных фотоаппаратов с оптикой ZEISS. Благодаря фронтальной камере 20 МП с оптикой ZEISS и технологиям бьютификации получаются отличные селфи. В смартфоне предусмотрен сенсор с ультрашироким углом обзора 118 градусов, поэтому все ваши друзья поместятся в кадр одновременно.

Для обработки изображений в Nokia 7.2 установлен выделенный процессор Pixelworks, а также применяется активный HDR – это дает до 1 млрд оттенков цвета, более контрастное изображение и расширенный динамический диапазон. В смартфоне используется дисплей с технологией PureDisplay с потрясающей цветопередачей, высокой яркостью в 500 нит и локальным улучшением контраста.

Корпус Nokia 7.2 выполнен из матированного стекла с многослойным покрытием с применением технологии вакуумной металлизации. Экран – прочное стекло Gorilla Glass. Рама – из полимерного композита нового поколения, который вдвое прочнее поликарбоната и вдвое легче алюминия. Сердце Nokia 7.2 – оптимизированный процессор Qualcomm Snapdragon 660, который способен проработать на одном заряде аккумулятора в течение двух дней.

Nokia 7.2 получит обновление до Android 10. Обновления для системы безопасности будут доступны владельцам смартфона в течение трех лет, а новые версии ОС – два года.

Смартфон доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru, а также в розничных сетях партнеров по цене 19 990 руб.

Другие материалы рубрики

Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее

В интернете расцветает «Троллинг-как-услуга». Россияне делают на этом деньги

Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows

Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей

Apple выпустит новый iPad, MacBook и множество радикально новых гаджетов

Google создала «волшебный» инструмент для легкой перепрошивки смартфонов на «чистый Android»

Техника

Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж

Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: кандидат в бестселлеры

Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM

5G уже здесь: какие смартфоны поддерживают технологию
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний