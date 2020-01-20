«Ред ОС» протестировали на совместимость с серверами Huawei

Huawei и «Ред софт» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Специалисты компаний провели тестирование на совместимость своих флагманских продуктов. Положительные результаты испытаний позволят разработчикам предложить российскому рынку совместные решения.

Основой комплексного решения Huawei и «Ред софт» станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система «Ред ОС». Совместимость продуктов подтверждена двусторонним сертификатом, подписанным в рамках партнерской программы компании «Ред софт».

Huawei Taishan 200 Server (модель 2280) – сервер на процессорах Huawei Kunpeng 920 на основе архитектуры ARMv8. Сервер Taishan 200 предназначен для центров обработки данных. Его сбалансированная модель 2280 представляет собой двухпроцессорный, стоечный сервер размером 2U. Сервер Taishan 200 является высокопроизводительным сервером с низким энергопотреблением, простым управлением и легким развертыванием. Он также подходит для распределенного хранения, облачных вычислений, работы с Big Data и корпоративными сервисами.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Система внедряется в органах государственной власти и госкорпорациях России.

«В рамках данного проекта "Ред софт" и Huawei предлагают заказчику новое решение на базе операционной системы "Ред ОС" и сервера TaiShan, что, безусловно, может вызвать интерес у организаций самого разного профиля. Более того, сотрудничество с международной компанией такого уровня позволит "Ред софт" не только нарастить конкурентоспособность, но и освоить новые компетенции», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Huawei успешно развивает в России партнерскую экосистему своих серверных продуктов линейки Taishan на базе собственных ARM процессоров Kunpeng. Мы рады предложить своим заказчикам наши серверы Taishan с поддержкой операционной системы "Ред ОС" компании "Ред софт". Huawei планирует развивать сотрудничества с "Ред софтом" в области создания совместных программно-аппаратных решений для широкого круга заказчиков», – сказал Лю Юй, директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России.