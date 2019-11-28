Black Friday в REG.RU: скидки на все базовые продукты

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU принимает участие в ежегодном проекте «чёрная пятница» с самыми выгодными предложениями: скидки, промокоды, автоматическое снижение цен в системе. Спецпредложения действуют не только на заказ новых, но и продление услуг!

Для «чёрной пятницы» REG.RU приготовил самые выгодные предложения по всем базовым продуктам, необходимым для ведения бизнеса в Сети и онлайн-проектов. Все скидки и промокоды уже активны и действуют до 23:59:59 (по московскому времени) 2 декабря 2019 года: все платежи по акционным предложениям должны быть сделаны до указанного времени.

Доменная классика и не только. Самые главные национальные домены .RU и .РФ на сайте регистратора можно зарегистрировать за 179 рублей, а нестандартный .XYZ всего за 59 рублей. Скидки применяются автоматически для всех пользователей. Если партнёрский тариф клиента ниже акционной цены, регистрация домена будет доступна по цене тарифа.

SSL-сертификаты: забота о сайте и пользователях. В «чёрную пятницу» сэкономьте на подключении SSL-сертификата до 45% и сделайте онлайн-проект более надёжным. Сниженная цена на SSL действует на сайте REG.RU автоматически.

Конструктор сайта за полцены. Создайте онлайн-проект на Конструкторе сайтов REG.RU с тарифом «Годовой» или «Бесконечный» со скидкой 50%. Отличная возможность сделать несколько лендингов и протестировать разные маркетинговые гипотезы без сверхзатрат. Скидка доступна клиентам и партнёрам REG.RU, и уже включена в стоимость на сайте.

Пакетное предложение: всё для создания интернет-проекта. Пакет «Быстрый старт» будет интересен тем, кто хочет в самые короткие сроки запустить сайт. Предложение включает домен .RU и SSL-сертификат на 1 год, а также хостинг по тарифу Host-0 на 3 месяца (высокая производительность, поддержка PHP, MySQL, Perl, Python, поддерживает все популярные CMS, имеет встроенную защиту от DDoS, проверку антивирусов и бесплатные бэкапы). А для тех, кто ищет только хостинг для сайта, специальный пакет «Чёрная пятница»: всего за 990 рублей хостинг Host-0 на 1 год. Обычная стоимость — 2173 рубля за 1 год. Предложения действительны для всех клиентов, кроме партнёров.

Хостинг — продлевайте выгодно. Любой из тарифов shared-хостинга можно продлить со скидкой 40%. Для этого используйте промокод BF-HOSTING-2019. Один пользователь может активировать промокод только один раз, количество ограничено. Предложение актуально для клиентов и партнёров компании REG.RU.

300 рублей в подарок на Облачные серверы. Пополните баланс облачных VPS на сумму от 300 и более рублей и получите 300 рублей на счёт в подарок. Акция действует только для клиентов, впервые заказывающих облачные серверы. Чтобы воспользоваться предложением, перейдите по ссылке.

Сервер для бизнеса. Закажите сервер с администрированием для своего бизнеса со скидкой 50% на первый месяц. Услуга включает первоклассное оборудование, мониторинг и поддержку 24/7. Отлично подходит для «1С-Битрикс». Предложение действует для всех клиентов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.