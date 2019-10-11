Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Глава ОМП Павел Эйгес в интервью CNews — о первой российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Ростелеком» и НСПК будут вместе развивать Единую биометрическую систему

Интеграция Инфраструктура ИТ в банках

«Ростелеком» и «Национальная система платежных карт» (НСПК) заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в области использования биометрических технологий в платежных услугах России. Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и председатель правления, генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

Документ направлен на поддержку проектов по развитию отечественных технологий в области биометрии. «Ростелеком» и НСПК намерены проводить исследования и тестирования в области безопасности использования биометрических технологий в рамках платежных услуг, а также развивать рынок биометрии и стимулировать спрос потенциальных заказчиков. Компании обеспечат высокий уровень безопасности совместных разработок и обрабатываемой информации, результаты которой в дальнейшем будут применяться в Единой биометрической системе.

«Вчера мы провели первый биометрический платеж: купили чашку кофе с помощью Системы быстрых платежей и карты “Мир”. Для оплаты не понадобился ни смартфон, ни банковская карта, ни QR-код, — только лицо покупателя. Это самый современный, безопасный и к тому же универсальный сервис, который банки могут предложить своим клиентам. Рассчитываем, что уже в течение года биометрический эквайринг сможет выйти на широкий рынок», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы внимательно смотрим на самые современные платежные тренды и очень аккуратно подходим к таким чувствительным областям, как биометрия. Нам важно совместно с “Ростелекомом” изучить все варианты возможных биометрических алгоритмов аутентификации, их надежность и применимость в платежной индустрии», — сказал генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

Напомним, для того, чтобы иметь возможность оплачивать товары по биометрии лица, необходимо сдать образец голоса и изображение лица, а также привязать банковский счет гражданина к Единой биометрической системе. Сделать это можно в мобильном приложении «Биометрия» от «Ростелекома» или в приложении банка, который поддерживает функцию оплаты с технологией распознавания лица. Сразу после этого можно будет воспользоваться функцией биометрического платежа.

«Ростелеком» запустил Единую биометрическую систему, созданную по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в июне 2018 г. назад. За это время полностью отлажена процедура регистрации биометрии в более 11 тыс. отделений 175 банков по всей России.



Другие материалы рубрики

Виртуальный хостинг: что такое VPS и VDS, когда он нужен и как выбрать подходящий тариф

Обновление ПО парализовало работу «Почты России»

После поглощения «Ростелекомом» DataLine выживет как отдельный бренд

Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России

Россияне создали платформу машинного обучения для тех, кто не умеет программировать

В России заработал первый прототип квантового компьютера

Техника

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей

Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi

Лучшие мини-печи: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Рабочие столы как услуга набирают популярность из-за проблем в экономике Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner