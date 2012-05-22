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Wowza Media Systems

Wowza Media Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.05.2012 В Москве установили мировой рекорд с самым масштабным онлайн-тренингом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Wowza Media Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1594 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22848 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9653 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17944 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 444 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 370 1
Брокбэнк Джек 1 1
США - Массачусетс 517 1
Великобритания - Кембридж 263 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 1
Tom’s Hardware 595 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 293 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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