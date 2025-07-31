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Positive Technologies PT Surveying
УПОМИНАНИЯ
|31.07.2025
|Positive Technologies запустила сервис PT Surveying для всесторонней оценки киберустойчивости 1
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4854 1
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