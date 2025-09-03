Получите все материалы CNews по ключевому слову
Aziz Zafrul Азиз Зафрул
УПОМИНАНИЯ
|03.09.2025
|Китай готовит «договорнячок» о редкоземельных металлах с новой полупроводниковой сверхдержавой. И это не Россия 1
Aziz Zafrul и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1593 1
|DigiTimes - Издание 1320 1
|Tom’s Hardware 483 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383595, в очереди разбора - 733651.
Создано именных указателей - 182793.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.