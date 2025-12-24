Разделы

Россия СФО Красноярский край Каратузское


СОБЫТИЯ


24.12.2025 Новый год онлайн: мобильная связь пришла в шесть малых сел Красноярского края 1
10.07.2025 «Ростелеком» запустил 11 базовых станций для жителей малых населенных пунктов Красноярского края 1
23.06.2025 «МегаФон» улучшил связь для своих абонентов в Красноярском крае 1
13.09.2024 Более 1600 сельчан из Красноярского края впервые вышли на связь 1
04.09.2024 Аналитика МТС: День минусинского помидора привлек гостей из Китая, Белоруссии и Марокко 1
15.11.2013 МТС готовит юг Красноярского края к запуску LTE 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 2
МегаФон 9985 2
Ростелеком 10364 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1284 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6712 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5173 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3310 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8768 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1667 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1551 5
Россия - РФ - Российская федерация 157671 2
Россия - СФО - Республика Тыва 363 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1436 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1255 1
Россия - СФО - Кемеровская область 998 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1579 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1025 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1890 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 1
Беларусь - Белоруссия 6051 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 437 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
