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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197486
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Паньков Игорь

СОБЫТИЯ


09.07.2026 «Авилон» запустил брендированную интеграцию в «Яндекс Навигаторе» совместно с ведущими «НАШЕго Радио» 2
29.03.2011 «АйТи» завершила НИОКР по созданию интегрированной системы наружного освещения Москвы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Паньков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 1
АйТи 1516 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Oracle Corporation 7061 1
Cisco Systems 5354 1
ОЭК - Моссвет 10 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2342 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26164 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3564 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27218 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33233 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2200 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13868 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35865 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1159 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1583 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12996 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2504 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33473 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6676 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
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