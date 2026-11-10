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ОФТ МЕД-Комплит МИС MED-Complete медицинская информационная система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.11.2026 Депздрав Брянской области перешел на «Ред ОС» 1
07.10.2019 «Офисные технологии» и «Ред софт» представили решение для медучреждений 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

ОФТ МЕД-Комплит МИС и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1293 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6746 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5928 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 2
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3401 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9837 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 150 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26739 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17162 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24634 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1689 2
Linux OS 11758 1
Конохов Николай 1 1
Рустамов Рустам 565 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12185 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11588 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 107 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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