Индексная книга (каталог) CNews*
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ОФТ МЕД-Комплит МИС MED-Complete медицинская информационная система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.11.2026
|Депздрав Брянской области перешел на «Ред ОС» 1
|07.10.2019
|«Офисные технологии» и «Ред софт» представили решение для медучреждений 3
Публикаций - 2, упоминаний - 4
ОФТ МЕД-Комплит МИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 1293 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1689 2
|Linux OS 11758 1
|Конохов Николай 1 1
|Рустамов Рустам 565 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.