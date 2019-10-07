«Офисные технологии» и «Ред софт» представили решение для медучреждений

«Офисные технологии» и «Ред софт» объявили о проведении испытания на совместимость информационной системы МИС «МЕД-Комплит» (MED-Complete) и операционной системы РЕД ОС. Результаты тестирования подтвердили корректную работу продуктов. По итогам был подписан двусторонний сертификат.

Медицинская информационная система МИС «МЕД-Комплит» (MED-Complete) - масштабируемое решение для медицинских учреждений различного уровня и профиля деятельности, предназначенное для автоматизации всех областей медицинской деятельности.

МИС функционирует в разнородных сетях (LAN, Internet), объединяющих компьютеры работников структурных подразделений, обеспечивающих единый технологический процесс работы медицинских организаций. МИС «МЕД-Комплит» является собственной запатентованной разработкой компании «Офисные технологии» (регистрация в ФИПС № 2010614422) и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 4214).

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Ред софт» развивает партнерские отношения с компаниями разного профиля. Тестирование информационной системы МИС «МЕД-Комплит» на РЕД ОС позволит повысить эффективность работы медицинских учреждений, предоставляя возможности автоматизации процессов на российской операционной системе», - прокомментировал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора Ред софт.

«Достижение совместимости программных продуктов соответствует обозначенной Правительством РФ политике импортозамещения, которая направлена, в первую очередь, на развитие ИТ-отрасли и обеспечение технологической независимости России, - сказал Николай Конохов, директор «Офисные технологии». - Неоспоримым преимуществом функционирования МИС «МЕД-Комплит» под РЕД ОС в среде WINE является поддержка работы с нативно установленным в ОС крипто провайдером, что в свою очередь обеспечивает более стабильную работу механизмов ЭЦП».