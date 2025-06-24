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Мелешихин Алексей
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|Ученые и выпускники НГУ разработали алгоритм управления роем дронов по схеме «обнаружение-доставка» 1
Мелешихин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
|МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 229 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1388 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2593 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1778 1
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