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Мелешихин Алексей


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Ученые и выпускники НГУ разработали алгоритм управления роем дронов по схеме «обнаружение-доставка» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мелешихин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 229 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1388 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1299 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2593 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1778 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1619 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4576 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 238 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
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