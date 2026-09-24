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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201776
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Ларионов Алексей

СОБЫТИЯ


24.09.2026 В МИФИ создают «Рабочее место филолога-древника»: нейросети научатся читать церковнославянские рукописи XI–XVIII веков 1
18.12.2007 «АМТ-Груп» создала технологическую инфраструктуру МПГУ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ларионов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 370 1
Intel Corporation 12865 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1237 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5940 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6245 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3804 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7817 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13001 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4459 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 274 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33860 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2269 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28514 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1707 1
Xerox DocuShare 21 1
Трубина Людмила 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47981 1
Россия - РФ - Российская федерация 167988 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34192 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1236 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58310 1
Образование в России 2953 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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