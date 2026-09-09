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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200886
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Князева Вера

СОБЫТИЯ


09.09.2026 «Геоскан» оснастил лабораторию БАС в школе № 777 Санкт-Петербурга 1
05.08.2010 ХМАО-Югра выбрала СЭД: открытость как плюс 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Князева Вера и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1277 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3705 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13769 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7773 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1217 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14051 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36502 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26596 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4360 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13230 1
Directum Storage Services 25 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Бахирев Виталий 1 1
Сондыков Василий 1 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1415 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19645 1
Россия - РФ - Российская федерация 167403 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8881 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53810 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16213 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58123 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1897 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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