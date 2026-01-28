Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Еременко Антон


СОБЫТИЯ


28.01.2026 Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф 1
04.02.2020 Краудлендинговый сервис «Поток» открыл платформу для клиентов любых банков 1
09.10.2019 Альфа-Банк привлек партнера для развития краудфандинговой платформы «Поток» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Еременко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 424 1
Альфа-Банк 1888 2
FinTech Capital 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5976 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 91 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 1
Володин Вячеслав 98 1
Чухлов Алексей 1 1
Попов Юрий 16 1
Чуреков Антон 2 1
Полунин Сергей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 547 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1787 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 230 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще