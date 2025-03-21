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Айнетдинов Рифат
|21.03.2025
|В Сеченовском университете будет создан пульмонологический кластер 1
|12.03.2025
|VR-технологии для легочной реабилитации: пульмонологи Сеченовского университета будут применять уникальную программу для восстановления пациентов 1
Айнетдинов Рифат и организации, системы, технологии, персоны:
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
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