Intel манипулирует тестами, пытаясь доказать свое превосходство над AMD

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Компания Intel объявила, что бенчмарк для тестирования процессоров Cinebench не дает представления о реальной производительности чипов. Поэтому она использовала для сравнения своих процессоров с продукцией AMD другие бенчмарки, включая Sysmark, который известен тем, что завышает результаты чипов Intel. Опираясь на эти данные, Intel заявила, что ее процессоры лучше.



Тестирование в «реальном мире»

Intel пытается доказать, что в «реальном мире» ее процессоры девятого поколения работают лучше, чем AMD Ryzen 3000. Компания пообещала провести соответствующие тесты еще в конце мая на выставке Computex 2019, и вот наконец представила первые результаты.

Под тестированием в «реальном мире» Intel понимает использование тех бенчмарков, которые симулируют работу популярных ежедневных приложений и применяются самими потребителями. Обычно Intel и AMD используют бенчмарк Cinebench, который широко применяется обозревателями и критиками в сфере ИТ. Но среди потребителей использование Cinebench составляет всего 0,54%, отмечает Intel.

Компания пытается убедить пользователей, что Cinebench — это нишевая программа, использующая для тестирования рендеринг графики и поэтому лучше всего подходящая для проверки высокопроизводительных десктопов и рабочих станций. А рутинную каждодневную работу процессоров следует измерять другими инструментами.

Результаты тестирования

С помощью нескольких бенчмарков Intel сравнила свои топовые процессоры девятого поколения Core i9 и Core i7 с самым быстрым чипом AMD — Ryzen 9 3900X. Задействованный в тестировании Intel Core i9-9900K насчитывает 8 ядер и 16 потоков, его конкурент Ryzen 9 3900X может похвастать 12 ядрами и 24 потоками.

На бенчмарке Sysmark 2018, предназначенном для тестирования десктопов под управлением Windows, Core i9-9900K оказался на 7% быстрее, а Core i7-9700K — на 3% быстрее, чем AMD Ryzen 9 3900X. При запуске игр класса AAA, Core i9 был на 6%, а Core i7 — на 2% впереди чипа AMD.

Сравнительные результаты тестирования процессоров Intel и AMD на различных бенчмарках

По показателю высокоинтенсивных нагрузок SPECrate2017_int_base 1T одноядерная работа Core i9 была на 9% лучше, а Core i7 — на 6% лучше, чем у чипа AMD. На бенчмарке для оценки работы в вебе WebXPRT 3 — Edge процессор Core i9 оказался на 3% быстрее Ryzen 9 3900X, а Core i7 работал на том же уровне, что и конкурент.

Единственным бенчмарком, который подтвердил превосходство процессора AMD, стал многопоточный Cinebench R20. На нем Core i9 показал всего 65%, а Core i7 — 49% производительности Ryzen 9 3900X.

Если говорить об отдельных играх, то процессор AMD работал лучше только при запуске Assassins Creed: Odyssey и Ashes of the Singularity, в то время как в остальных играх Core i7-9700K либо побеждал его, либо работал на таком же уровне, плюс-минус 3%.

Тест памяти

Intel также использовала бенчмарк симулятора поведения жидкости, чтобы оценить работу контроллера памяти IMC. В ходе тестирования Core i7-9700K завершил симуляцию за 15 минут, в то время как AMD Ryzen 9 3900X понадобилось 17 минут.

Этот специфический тест очень зависит от памяти, отмечает Intel. По его результатам, внутреннее соединение Infinity Fabric, которое используется в процессорах AMD, показывает задержку в 75 наносекунд между ядром и памятью DRAM, а также задержку в 78 наносекунд между ядром и ядром. В то время как Core i7-9700K показывает задержку между ядром и DRAM всего в 62 наносекунды, а между ядрами — в 44 наносекунды.

Реакция экспертов

Несмотря на представленные Intel результаты, англоязычные технические СМИ сходятся во мнении, что это исследование — маркетинговый ход, и на самом деле продукция AMD имеет ряд преимуществ. Именно AMD смогла реализовать в популярных моделях ПК производительность самого высокого уровня, не увеличивая при этом цену. Эксперты также отмечают, что Ryzen 9 3900X гораздо лучше чипов Intel работает в многопоточном режиме.

Кроме того, различные издания указывают, что в этих тестах акцентирована традиционно сильная сторона чипов Intel — производительность при прохождении игр. Выпущенный год назад Intel Core i9-9900K преподносился потребителю как самый быстрый игровой процессор в мире. Однако игры — это ведь тоже ниша, но Intel включает ее в тестирование производительности в «реальном мире».

Кроме того, Intel использует в своем исследовании бенчмарк Sysmark, на котором результаты ее процессоров выглядят лучше, чем у конкурентов от AMD. Напомним, что в 2016 г. AMD заявила по результатам собственного сравнения бенчмарков, что Sysmark завышает показатели процессоров Intel. Даже Федеральная торговая комиссия (FTC) США предупреждала, что Sysmark может быть специально оптимизирован под процессоры Intel.