Рухнули цены на новейшие процессоры AMD

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Недавно запущенные в продажу процессоры AMD Ryzen 3000 уже успели потерять в цене до 10%. Исключение составляет флагман, поставки которого страдают от дефицита продукта. AMD заявляет, что процессоры этой линейки лучше и дешевле аналогов от Intel.



Снижение цен

Цены на новые процессоры Ryzen 3000 компании AMD, продажи которых стартовали около месяца назад, уже успели упасть. Об этом сообщает сайт Planet3dnows.

Поставки более массовых моделей серии, таких как Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3700X семейства Matisse ресурс оценивает положительно — дефицита товара нет, цена начала падать по сравнению с началом продаж. В частности, Ryzen 5 3600X подешевел на 9,81%, с 265 евро до 239 евро. Цена на Ryzen 5 3600 снизилась с 209 евро до 197 евро, то есть на 5,74%.

Модель Ryzen 7 3700X подешевела на 2,87%, с 349 евро до 339 евро, а более дорогая Ryzen 7 3800X — на 5,38%, с 429 евро до 404 евро.

Гибридные процессоры Ryzen 3000G семейства Picasso также упали в цене. Цена на модель Ryzen 3 3200G упала на 10,85%, с 106 евро до 94,5 евро. Модель Ryzen 5 3400G подешевела на 7,61%, с 159 евро до 146,9 евро.

Иная ситуация сложилась с топовым процессором Ryzen 9 3900X, цена на который по-прежнему остается на уровне 529 евро. У поставщиков наблюдается дефицит этого продукта — поставки иногда составляют всего 20% от объема заказа. Время доставки составляет от 6 до 16 дней.

Характеристики AMD Ryzen 3000

Процессоры Ryzen 3000 были представлены в мае на выставке Computex 2019. В семейство Matisse вошли пять процессоров: Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X и Ryzen 9 3900X.

Ryzen 5 3600 рассчитан на 6 ядер и 12 потоков с частотой от 3,6 до 4,2 ГГц и TDP на уровне 65 Вт. Разогнанная его версия под названием Ryzen 5 3600X выдает частоту от 3,8 до 4,2 ГГц при TDP 95 Вт. Объем кэш-памяти для обеих версий составляет 35 МБ.

Новейшие процессоры AMD упали в цене

Ryzen 7 3700X обрабатывает 16 потоков данных при помощи 8 ядер, его частота варьируется от 3,6 до 4,4 ГГц, а тепловыделение не превышает 65 Вт. Модель Ryzen 7 3800X при аналогичном количестве ядер и потоков имеет TDP 105 Вт и рассчитана на частоту в пределах от 3,9 до 4,5 ГГц. Кэш-память у этих моделей находится на уровне 36 МБ.

Замыкает линейку флагман Ryzen 9 3900X, который получил 12 вычислительных ядер при 24 потоках. Частота составляет от 3,8 до 4,6 ГГц, TDP достигает 105 Вт, а кэш-память — 70 МБ.

Сравнение с Intel

Все новые процессоры AMD построены на архитектуре Zen 2 и произведены по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Во время анонса представители AMD утверждали, что новый флагманский Ryzen 9 3900X стоимостью $500 (32,2 тыс. руб.) окажется быстрее Core i9-9920X с ценой в $1200 (77,3 тыс. руб.) на 6% в многопоточном режиме и на 14% в однопоточном. Замеры проводились в Cinebench R20. В связи с выходом AMD Ryzen 3000 Intel была вынуждена снизить цены на процессоры для настольных ПК на 10-15%.

В июне утечка данных Geekbench засвидетельствовала победу победу AMD Ryzen 7 3800X над Intel Core i9-9900K. В многоядерном режиме Ryzen 7 3800X набрал 34059 баллов, в то время как результат Core i9-9900K составил 33179 баллов. При этом на одном ядре победителем оказался Core i9-9900K, набравший 6633 балла и опередивший таким образом Ryzen 7 3800X с 5406 баллами.

Судя по утечке, во время тестирования Ryzen 7 3800X работал с материнской платой X470 и 16 ГБ оперативной памяти на 2130 МГц. The Inquirer пишет, что такое аппаратное окружение могло сдерживать процессор. Работая в паре с более быстрой памятью, Ryzen 7 3800X мог бы показать лучший результат.

В июне компания Hewlett Packard Inc. (HP Inc.) представила новые ноутбуки бизнес-класса линейки HP EliteBook 700 G6. Все модели серии построены на 12-нанометровых процессорах AMD Ryzen 3000 Pro с архитектурой Zen первого поколения. Выбор был сделан в их пользу потому, что Intel долгое время не могла сдвинуться с места и выпускала «морально устаревшие» 14-нанометровые процессоры. Лишь в конце мая 2019 г. она показала первый серийный 10-нанометровый чип, да и тот — настольный.