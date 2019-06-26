Будущий чип AMD оказался производительнее, чем 18-ядерный флагман Intel

Еще не анонсированный процессор AMD под кодовым названием MS-7C34 опередил на тестировании 18-ядерный Intel Core i9 9980XE. Неясно, будет ли AMD выпускать этот процессор, или это только прототип.



AMD против Intel

Новый процессор AMD, который производителю пока только предстоит анонсировать, показал на тестировании лучшие результаты, чем 18-ядерный Intel Core i9 9980XE, самый мощный десктопный процессор Intel на данный момент. Об этом свидетельствуют данные ресурса Geekbench.

Новинка AMD носит кодовое название MS-7C34. Процессор набрал 6714 балла в ходе одноядерного тестирования и 64953 — в многоядерном режиме. Intel Core i9 9980XE с двумя дополнительными ядрами удалось добиться результатов в 5528 и 60124 баллов соответственно.

Базовая частота нового процессора AMD составляет 3,3 ГГц, при этом возможен разгон до 5,2 ГГц. Напомним, у недавно представленного Ryzen 9 3950X, который уже успел установить три мировых рекорда, данные характеристики составляют 3,5 ГГц и 4,7 ГГц соответственно. Пока непонятно, собирается ли компания выпускать MS-7C34, или же это только прототип.

Другие победы AMD

Также утечка данных Geekbench свидетельствует о победе AMD Ryzen 7 3800X над Intel Core i9-9900K. В многоядерном режиме Ryzen 7 3800X набрал 34059 баллов, в то время как результат Core i9-9900K составил 33179 баллов. При этом на одном ядре победителем оказался Core i9-9900K, набравший 6633 балла и опередивший таким образом Ryzen 7 3800X с 5406 баллами.

Чипы AMD побеждают на тестировании конкурентов Intel

Судя по утечке, во время тестирования Ryzen 7 3800X работал с материнской платой X470 и 16 ГБ оперативной памяти на 2130 МГц. The Inquirer пишет, что такое аппаратное окружение могло сдерживать процессор. Работая в паре с более быстрой памятью, Ryzen 7 3800X мог бы показать лучший результат.

Ценовая война

Напомним, сегодня стало известно, что Intel снизит цены на процессоры для настольных ПК на 10-15% в связи со скорым выходом чипов AMD Ryzen 3000. Цены будут снижены на процессоры Intel Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, скидка составит от $25 до $75. AMD запускает Ryzen 9 3900X, чтобы он конкурировал с i9-9900K. Соответственно, Ryzen 7 3800X составит конкуренцию i7-9700K, а Ryzen 5 3600X будет бороться за потребителя с i5-9600K.

Следующая линейка процессоров Intel под названием Ice Lake выйдет на рынок только в 2020 г. Это должно помочь Intel в конкуренции с AMD, но до тех пор за покупателя придется бороться с помощью снижения цен и рекламы с упором на то, как хорошо процессоры показывают себя в играх.

Есть и другие признаки того, что Intel готовится к ценовой войне. Во время недавнего мероприятия Investor Day компания объявила, что снижает прогнозируемую валовую маржу ниже 60% в связи с давлением со стороны конкурентов и затратами на производство процессоров по техпроцессу 10 нм и 7 нм. Одновременно Intel снизила прогноз по выручке на 2019 г. на $2,5 млрд.