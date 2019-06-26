Intel сильно снизит цены на процессоры, чтобы конкурировать с AMD

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Intel снизит цены на Intel Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K на 10-15% в связи со скорым выходом близких им по возможностям чипов AMD Ryzen 3000. Свои следующие чипы Intel выпустит только в 2020 г., а до этого за покупателя придется бороться с помощью снижения цен.



Intel снижает цены

Intel снизит цены на процессоры для настольных ПК на 10-15% в связи со скорым выходом чипов AMD Ryzen 3000. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание DigiTimes. Цены будут снижены на процессоры Intel Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, скидка составит от $25 до $75.

AMD запускает Ryzen 9 3900X, чтобы он конкурировал с i9-9900K. Соответственно, Ryzen 7 3800X составит конкуренцию i7-9700K, а Ryzen 5 3600X будет бороться за потребителя с i5-9600K.

Характеристики процессоров Intel

Флагманский десктопный чип Intel Core i9-9900 получил восемь ядер, 16 потоков, базовую частоту 3,6 ГГц и пиковый разгон до 5,0 ГГц. Основным отличием этой новинки от уже представленных на рынке чипов i9-9900K и i9-9900KF является энергопотребление: у нового чипа оно в пределах 65 Вт против 95 Вт у двух предшественников. Цена Core i9-9900 установлена на уровне $488.

Core i7-9700K получил восемь ядер, восемь потоков, базовую частоту 3,6 ГГц и пиковый разгон до 4,9 ГГц при цене $374. Core i5-9600K вышел с шестью ядрами, шестью потоками, базовой частотой 3,7 ГГц и пиковой частотой 4,6 ГГц при цене $262.

Преимущества процессоров AMD

Ryzen 9 3900X получит 12 ядер, 24 потока, базовую частоту 3,8 ГГц и пиковый разгон до 4,6 ГГц при цене $499. У Ryzen 7 3800X будет восемь ядер, 16 потоков, базовая частота 3,9 ГГц и пиковая частота 4,5 ГГц при цене $399. Ryzen 5 3600X получит шесть ядер, 12 потоков, базовую частоту 3,8 ГГц и пиковый разгон до 4,4 ГГц при цене $249.

AMD выпускает конкурентов процессорам Intel

Согласно внутренним тестам AMD, возможности Ryzen 9 3900X, 7 3800X и 5 3600X соответствуют возможностям конкурирующих процессоров Intel. Третье поколение Ryzen основано на новой микроархитектуре Zen 2, которая улучшает межпроцессное взаимодействие. Кроме того, AMD увеличивает количество ядер в ходовых десктопных процессорах — в семействе Ryzen 9 появятся варианты с 12 и 16 ядрами.

Также AMD сообщает, что ее новые процессоры более экономны в энергопотреблении и оборудованы новым интерфейсом PCIe 4.0, в то время как Intel продолжает использовать PCIe 3.0.

Борьба за рынок

Следующая линейка процессоров Intel под названием Ice Lake выйдет на рынок только в 2020 г. Это должно помочь Intel в конкуренции с AMD, но до тех пор за покупателя придется бороться с помощью снижения цен и рекламы с упором на то, как хорошо процессоры показывают себя в играх.

Есть и другие признаки того, что Intel готовится к ценовой войне. Во время недавнего мероприятия Investor Day компания объявила, что снижает прогнозируемую валовую маржу ниже 60% в связи с давлением со стороны конкурентов и затратами на производство процессоров по техпроцессу 10 нм и 7 нм. Одновременно Intel снизила прогноз по выручке на 2019 г. на $2,5 млрд.