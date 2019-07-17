Для российских школьников разработают особые «шкулфоны», потому что смартфоны им запретят

Аналог смартфона

В России может появиться специальный телефон для школьников, так называемый «шкулфон», которым можно будет пользоваться, в том числе, и в учебных заведениях. Эта инициатива, по данным RT, предложена зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Борисом Чернышовым 17 июля 2019 г.

Чернышов обратился с этим предложением в госкорпорацию «Ростех». Создание «шкулфона», по его словам, связано с возможным введением запрета использования учениками смартфонов в школах – это устройство может стать альтернативой привычным многим «умным» гаджетам.

О возможном запрете на использование мобильников в школах в начале июля 2019 г. заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В качестве главной причины запрета она назвала отсутствие условий хранения гаджетов на территории учебных заведений. «Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять его, а потом этот телефон исчезнет, директора школ не будут брать на себя такую ответственность», – отметила Матвиенко.

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Добавим, что 16 июля 2019 г., за сутки до обращения Бориса Чернышова со своей инициативой в «Ростех», идею о разработке отечественного телефона единого образца для школьников подал телеграм-канал «Мышь в овощном». Гаджет было предложено назвать «Школофон».

Цель проекта

По задумке Бориса Чернышова, «шкулфон» не лишит учеников мобильной связи, а лишь заменит развлекательный контент, которым действительно переполнены смартфоны ввиду неограниченного доступа к интернету, приложениям и YouTube, на контент образовательный. «Я убежден в том, что «шкулфон» поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит его самооценку, увеличивая его стремление совершенствовать свое образование», – сказано в тексте обращения Чернышова.

Возможности «шкулфона»

Полноценная замена традиционным смартфонам из «шкулфона», согласно описанию устройства, может не получиться. В нем предполагается наличие специального ПО, открывающего доступ к приложению «Моя электронная школа» или его федерального аналога «Российская электронная школа» в дополнение к учебному справочнику по общим вопросам и калькулятору.

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«Шкулфон» позволит хранить в своей памяти номера телефонов и другие контакты своих родителей, одноклассников и педагогов. О возможности выхода с его помощью в интернет Борис Чернышов не сообщил, но, по его задумке, «шкулфоны» будут объединены в школьную внутреннюю сеть (интранет), в которой школьники смогут общаться друг с другом, однако с ней тоже все не так просто.

Альтернатива интернету

Для доступа в интранет посредством «шкулфона» будет использоваться специальное ПО, отслеживающее, что пишут пользователи. По словам автора идеи, приложение «будет блокировать любые попытки буллинга школьников друг другом».

Иными словами, эта программа будет вылавливать в набираемом тексте слова или выражения, имеющие негативную окраску, как то: угрозы, оскорбления и т. д. Также разработчики обучат ее вырезать ссылки на вредоносные ПО и сайты, ориентированные на взрослую аудиторию, что может указывать на все-таки присутствующую возможность выхода со «шкулфона» в полноценный интернет.

Реакция общественности продолжение истории

После слов спикера Совета Федерации о возможном запрете средств связи в школах россияне, согласно опросу, проведенному проектом «Дети Mail.ru», разделились на два лагеря. Решительно против идеи запрета именно смартфонов высказались 43% респондентов, тогда как 38% предложили запретить только смартфоны и оставить детям классические сотовые телефоны. 7% участвовавших в опросе затруднились с ответом, а оставшиеся 12% предложили пойти на радикальные меры и запретить как смартфоны, так и обычные мобильники.

15 мая 2019 г. Валентина Матвиенко сообщила, что не предлагала полностью запретить мобильные телефоны в школах. По ее словам, речь была об использовании в школах максимально простых кнопочных «звонилок». «Многие родители говорят, что у детей должен быть телефон для безопасности, чтобы они всегда были с ними на связи. Но ведь можно купить для этого кнопочный телефон, они копеечные», – сказала спикер.

Матвиенко отметила, что с целью рассмотрения вопроса об использовании в школах мобильных средств связи будет создана специальная рабочая группа, притом с участием Роспотребнадзора. Группа должна будет разработать комплекс мер по вопросу регулирования использования телефонов в школах, в особенности учащимися средних и младших классов.

Мировой опыт

Россия – не первая страна, в которой обсуждается вопрос о запрете гаджетов в учебных заведениях. К примеру, Франции в июле 2018 г. был принят закон, полностью запрещающий учащимся младших и средних классов пользоваться подключенными устройствами (ноутбуками, смартфонами, планшетами и др.) при нахождении в стенах школы.

Закон подразумевает запрет на использование перечисленных видов техники не только во время уроков, но и на переменах. Он стал следствием другого запрета, принятого во Франции в июле 2010 г. и распространявшегося на пользование гаджетами исключительно во время занятий.

Новый закон стал объектом критики за излишнюю политичность. Свое несогласие с ним выразил замглавы союза директоров школ Франции Филипп Винсент (Philippe Vincent). По его словам, директора школ не видят ни логики, ни практической пользы в новых правилах. Опрос среди школьников показал, что они тоже пока не очень понимают, как запрет будет выполняться на практике. Дети интересуются, будут ли телефоны изыматься у них, где они будут храниться, и как владельцы смогут получить их назад.