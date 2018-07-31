Во Франции особым законом запретили мобильники в школах

В младших и средних школах Франции детям запретили использование подключенных гаджетов, в том числе смартфонов. Раньше ими нельзя было пользоваться только на уроках, теперь и на переменах. Соответствующий закон, только что принятый парламентом, критикуют за излишнюю политичность.

Запрет на гаджеты

Во Франции принят закон, который запрещает использование детьми в стенах младшей и средней школы любых подключенных устройств — ноутбуков, планшетов, смартфонов, умных часов и т. д. Закон был одобрен 30 июля в ходе голосования, прошедшего в Национальном собрании Франции, то есть в нижней палате французского парламента, сообщает французская Le Monde.

До этого во Франции с июля 2010 г. действовал закон, который запрещал использование подключенных устройств непосредственно во время занятий, однако теперь ими вообще нельзя пользоваться в стенах школы, в том числе на переменах, а также во время занятия спортом на школьных площадках на открытом воздухе.

Закон предусматривает исключения — гаджетами в школах по-прежнему можно пользоваться «в образовательных целях», а также детям с ограниченными возможностями. Новые правила обязательны только для средней и младшей школы, старшие школы могут решать на свое усмотрение, вводить ли такой запрет.

За принятие закона проголосовали 62 парламентария, один проголосовал против, представители оппозиции воздержались. Закон выполняет одно из предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона (Emmanuel Macron) и является программным для его партии «Вперед, Республика!». Оппозиция, в том числе республиканцы, социалисты, коммунисты и представители «Непокоренной Франции», критикуют закон за расчет на «политический эффект» и полагают, что он «ничего не изменит».

Критика общественности

О том, что во французских школах запретят мобильные телефоны и прочие гаджеты, стало известно в конце 2017 г. Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке (Jean-Michel Blanquer) сообщил, что новые правила вступят в силу с начала следующего учебного года, то есть в сентябре 2018 г. По его словам, в некоторых учебных заведениях страны и раньше существовал полный запрет на использование мобильных телефонов учащимися, введенный самими заведениями.

Во французских школах законодательно запретили смартфоны

Союз директоров школ Франции воспринял нововведение скептически. По словам заместителя главы союза Филиппа Винсента (Philippe Vincent), директора не видят ни логики, ни практической пользы в новых правилах. Опрос среди школьников показал, что они пока не очень понимают, как запрет будет выполняться на практике. Дети интересуются, будут ли телефоны изыматься у них, где они будут храниться, и как владельцы смогут получить их назад. Также они обсуждают, что произойдет, если, например, кто-то из учащихся на перемене решит воспользоваться мобильным телефоном в школьном туалете, и будет пойман. В тех школах, которые сами ввели запрет, за такое телефон могут отобрать.

Опрос среди родителей также выявил их неуверенность в разумности новых правил, так как наличие мобильных телефонов у детей дает возможность взрослым меньше беспокоиться об их безопасности. Некоторые родители предлагают просто установить в школах устройства, которые будут глушить сотовый сигнал в здании.

Мобильные телефоны в школе

Около 93% подростков в возрасте от 12 до 17 лет во Франции имеют мобильный телефон. При этом около 40% наказаний в школах связано с использованием мобильных устройств, поскольку дети пользуются ими не только на переменах, но и на занятиях, утверждает Филипп Турнье (Philippe Tournier), представитель Союза директоров школ.

В тех школах, которые самостоятельно ввели запрет на пользование мобильными телефонами, устройства помещаются школьниками в специальную коробку при входе в класс, или же в именные ящички при входе в школу. В некоторых случаях телефоны просто лежат в портфелях с выключенным звуком.

Прежний министр образования Франции Люк Шатель (Luc Chatel) был против полного запрета мобильных телефонов в школах. В 2011 г. он заявил, что общение по мобильному вошло в список повседневных привычек современного человека, и что необходимость общения у детей нельзя игнорировать, особенно если речь идет о разговорах с родителями.