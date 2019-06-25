Россиянин ограбил банкоматы Сбербанка и Райффайзенбанка с помощью канцелярской скрепки

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Хакер из Барнаула вызывал сбой в работе банкоматов Сбербанка и Райффайзенбанка с помощью канцелярской скрепки, а затем звонил в службу поддержки и требовал вернуть наличные, якобы внесенные в банкомат, но не зачисленные на карту из-за сбоя. Таким образом ему удалось получить от банков 110 тыс. руб.



Мошенник из Барнаула

Житель Барнаула был арестован за кражу денег у банков путем манипуляций с банкоматами. В общей сложности 22-летнему злоумышленнику удалось обработать девять банкоматов, расположенных в Барнауле и Новоалтайске, и похитить 110 тыс. руб., сообщает «Комсомольская правда». Первым внимание к происшествию привлек Instagram-канал Unusual Crimes.

Схема ограбления, которую использовал преступник, была найдена им в даркнете. Согласно данной методике, в банкомат нужно вставить банковскую карту и инициировать процесс ее пополнения наличными. После того, как в меню будут выбраны пункты «Операции» и «Зачисление», следует вставить в отверстие для приема купюр канцелярскую скрепку. Это вызовет «зависание» банкомата.

Проделав все эти манипуляции, злоумышленник звонил в службу поддержки банка и сообщал, что попытался пополнить свою карту на 10 тыс. руб., но банкомат завис в самый неподходящий момент — приняв купюры, но не отразив их поступление на счет. Преступник разыгрывал негодование по этому поводу. Его переключали на отдел урегулирования споров, где сотрудники банка вскоре соглашались вернуть ему якобы потерянную сумму.

Юноше несколько раз удалось реализовать данную схему в январе-феврале 2019 г. Средства, которые он смог похитить таким образом, принадлежали Сбербанку. После этого злоумышленник был арестован, но вскоре освобожден ввиду отсутствия судимостей. Оказавшись на свободе, он продолжил свою деятельность — с той разницей, что теперь его мишенями были банкоматы Райффайзенбанка. В итоге преступник был арестован повторно, вскоре он предстанет перед судом.

Возможное наказание

На злоумышленника заведено дело по статье 159 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за мошенничество.

Хакер из Барнаула выманивал у банков деньги, имитируя сбой банкоматов

В качестве наказания статья предлагает штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года. Как вариант, возможно назначение обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на такой же срок. Возможен также арест на срок до четырех месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.

Похожие случаи

Это не единственный случай хищения средств у банков с помощью информационных технологий за последнее время. В мае суд приговорил жителя Ульяновска, похитившего у банка около 26 млн руб. путем фальсификации компьютерных данных, к пяти годам колонии общего режима.

Тридцатилетний Анатолий Игнатьев действовал вместе со своим сообщником — сотрудником банка, который согласился подменить данные в компьютерной базе финансового учреждения. С помощью фальсификации данных в базе сообщникам удалось добиться увеличения лимита средств на банковском счете Игнатьева. Это позволило ему в мае 2018 г. присвоить себе около 26 млн руб. денег банка. На похищенные средства Игнатьев купил в Московской области шесть автомобилей-иномарок, золотые слитки и ювелирные украшения.

В январе CNews писал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала интернет-мошенника, подозреваемого в краже 6 млн руб. с банковских карт 49 граждан. Подозреваемому 41 год. По версии следствия подозреваемый рассылал своим жертвам SMS-сообщения о том, что их банковские карты заблокированы. Телефонные номера, на которые отправлялись сообщения, он генерировал путем подбора цифр. В SMS злоумышленник указывал номер, на который нужно перезвонить якобы в банк для разблокировки карты.

В сообщении было указано название конкретного банка. Как правило, из ста человек, которые получили одинаковые SMS, несколько действительно обслуживались в данном банке. Они звонили по указанному номеру, и злоумышленник, представившись сотрудником банка, узнавал у них реквизиты карты и ее PIN-код, якобы необходимые для разблокировки. С помощью этих данных он затем переводил деньги с карт пользователей на свои счета.