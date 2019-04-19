Закат эпохи: продажи жестких дисков катастрофически обвалились по всему миру

Производители жестких дисков столкнулись с серьезным снижением спроса на свою продукцию в потребительском сегменте. Поставки одной только Western Digital всего за год сократились более чем на 25%, и Seagate вместе с Toshiba тоже бьют тревогу. По оценке экспертов, пользователи отказываются от HDD в пользу более надежных и скоростных твердотельных накопителей.

Винчестеры «посыпались»

Аналитическая компания Trendfocus опубликовала предварительный отчет по объемам поставок жестких дисков за I квартал 2019 г. Все компании, выпускающие HDD, сообщили о крупномасштабном снижении продаж по всему миру, и эксперты видят причину исключительно в росте спроса на твердотельные накопители в потребительском сегменте.

По результатам первой четверти 2019 г. глобальный рынок HDD делят между собой компании Seagate, Toshiba и Western Digital. Доля Seagate составила 41%, WD, в 2012 г. поглотившая крупного производителя жестких дисков HGST,разместилась на втором месте с 35,1-процентной долей, а Toshiba удерживает оставшиеся 23,9% рынка.

Командный зачет

Суммарные продажи жестких дисков в I квартале 2019 г. достигли 76,6-77,8 млн устройств в масштабах всего мира. Итого, за квартал год рынок сократился на 12,9%, а за год – уже на 18,3%, и в первую очередь за счет потребительского сегмента.

Рынок HDD в I квартале 2019 г.

Производитель Объем продаж, млн шт. Квартальный рост Годовой рост Доля рынка Seagate 31,4 – 31,8 -14,5% -14,4% 41% Toshiba 18,3 – 18,7 -13,3% -11,3% 23,9% WD 26,9 – 27,3 -10,8% -26,1% 35,1% Суммарно 76,6 – 77,8 -12,9% -18,3% 100%

Источник: TrendForce

Классические HDD в форм-факторе 3,5, ориентированные на простых пользователей, разошлись по миру в количестве 24,5 млн, что на 4 млн меньше, чем в I квартале 2018 г. Аналитики объяснили это, в том числе, и спадом спрос на настольные компьютеры. Объемы подсчитаны также с учетом и внешних 3,5-люймовых накопителей.

Продажи 2,5-дюймовых HDD, обычных и внешних, за год просели еще сильнее – на 6 млн, и TrendForce связывает это со стагнацией рынка полноразмерных ноутбуков. Всего в I квартале 2019 г. компании реализовали 37 млн накопителей такого рода.

В итоге, положительная динамика прослеживается лишь в сегменте корпоративных HDD. Здесь производители нарастили поставки на 1 млн, до 11,5 млн устройств. Подсчеты учитывают продажи накопителей обоих форматов – 2,5 и 3,5 дюйма.

Western Digital идет ко дну?

Заняв вторую позицию в рейтинге, Western Digital, тем не менее, завершила I квартал 2019 г. с наихудшими результатами в сравнении с конкурентами. За отчетный период продажи упали на 26,1% в сравнении с I кварталом 2018 г. и составили, по предварительным подсчетам, от 26,9 млн до 27,3 млн накопителей.

Спад объемов продаж на фоне IV квартала 2018 г. уже не столь значительный – 10,8%.

У Seagate тоже не все гладко

Лидер рынка, компания Seagate, тоже столкнулась с падением спроса на жесткие диски. За отчетный период она реализовала от 31,4 до 31,8 млн накопителей, и в годовом исчислении спад составил 14,4%.

В сравнении с результатами IV квартала 2018 г. объемы поставок Seagate сократились сильнее, чем у Western Digital – на 14,5%.

И Toshiba досталось

Toshiba, завершившая первую четверть 2019 г. с «бронзой», может похвастаться наименьшим снижением объемов поставок за год – 11,3%. Однако, если сравнить ее достижения с показателями IV квартала 2018 г., то уровень спада составит уже 13,3%.

Итоговый объем продаж жестких дисков Toshiba в I квартале 2019 г., по подсчетам TrendForce, варьируется от 18,3 до 18,7 млн.

Будущее за SSD?

Эксперты TrendForce связывают снижение спроса на жесткие диски не только со слабыми продажами ПК и ноутбуков, но и с активным ростом рынка твердотельных накопителей. Обусловлен он, в том числе, и резким снижением цен на SSD – на 1-терабайтные модели за 2018 г. они рухнули на 50%, и эксперты прогнозируют их дальнейшее падение.

SSD быстрее и надежнее жестких дисков, но за ними ли в итоге будущее?

Россияне тоже все чаще отдают предпочтение этому типу накопителей – за первые девять месяцев 2018 г. российский рынок SSD пережил 27-процентный рост в денежном эквиваленте и 43-процентный в эквиваленте количественном. Итоговый объем поставок твердотельных носителей за этот период достиг 1,2 млн устройств.

Производители жестких дисков, несмотря на падение продаж, сдаваться пока не планируют. К примеру, в 2018 г. Seagate активно наращивает емкость своих накопителей, и в 2018 г. она выпустила первый в мире HDD объемом 16 ТБ для корпоративного сегмента. Помимо этого, она заинтересована в наращивании скорости работы жестких дисков, что выражается в разработке соответствующих технологий. SSD, правда, не отстают по части емкости – в 2016 г. на два года раньше Seagate, компания Samsung представила твердотельный накопитель емкостью 15,6 ТБ.

Также в планы Seagate входит удешевление и ускорение производства жестких дисков за счет искусственного интеллекта и наработок компаний HPE и Nvidia. Все технологии она применит в новой производственной платформе Project Athena, которая по итогу позволит на 20% сократить инвестиции в чистые помещения и на 10% снизить затраты времени непосредственно на производство продукции.