Seagate выпустила самый быстрый в мире жесткий диск

Вышедшие новые накопители Seagate вместимостью до 40 ТБ будут работать в несколько раз быстрее аналогов благодаря лазерным технологиям и двойному набору магнитных головок.

В два раза быстрее, в 20 раз надежнее

Seagate, американский производитель решений для хранения данных, продемонстрировал новый сверхбыстрый накопитель на жестких магнитных дисках. В конструкции устройства применена собственная «мультиактуаторная» технология Seagate под брендом Mach.2. Именно это решение позволило добиться двукратного прироста пропускной способности по сравнению с накопителями того же класса. Кроме того, новые диски компании будут осуществлять запись данных по новой технологии, разработанной Seagate.

Метод, позволяющий добиться повышения уровня надежности записи и значительно увеличить вместимость накопителя (до 40 ТБ) без наращивания количества магнитных пластин, носит название HAMR (термоассистируемая магнитная запись).

По заявлению Seagate, новое устройство соответствует всем современным стандартам надежности и долговечности. Время наработки головок с HAMR на отказ составляет 6 тыс. часов, что эквивалентно 3,2 ПБ записанных данных и в 20 раз превосходит промышленный стандарт.

Внутреннее устройство жесткого диска с технологией Multi Actuator

Новый жесткий диск станет частью флагманской линейки компании Exos, предназначенной для корпоративного сектора. Цена и сроки появления новинки в продаже пока неизвестны.

Технология Mach.2

Накопитель на жестком магнитном диске состоит из нескольких пластин, покрытых магнитным материалом и располагающихся на единой оси, а также набора головок, число которых соответствует количеству пластин. Привод головок называется актуатором и в общем случае способен перемещать головки одновременно, что накладывает определенные ограничения на возможность синхронного выполнения операций чтения/записи на нескольких пластинах одновременно.

Seagate решила эту проблему при помощи разделения единого актуатора на два независимых блока головок. Это позволило достичь скорости последовательной записи в рекордные 480 МБ/с без увеличения скорости вращения шпинделя жесткого диска, что более чем в два раза превышает пропускную способность (235 МБ/с) стандартных промышленных решений, работающих на 7,2 тыс. оборотах в минуту.

Подробности о термоасистируемой магнитной записи

Отметим, что на сегодняшний день существует несколько привычных производителям способов увеличить емкость винчестера. Один из них и наиболее традиционный заключается в увеличении количества пластин. Однако же, габариты устройства ограничивают применение этого метода.

Второй способ – увеличение плотности записи на пластину за счет уменьшения размера магнитного «зерна», что также влечет за собой уменьшение размера магнитных головок. Реализация данного метода требует решения нескольких серьезных проблем.

Главная из них заключается в том, что с уменьшением размеров магнитное «зерно» быстрее размагничивается, приводя к потере информации и ошибкам. Эта проблема преодолевается при помощи использования в производстве пластин особых материалов с высокой «удерживающей силой». В то же время, головка жесткого диска уже не способна сгенерировать магнитное поле силы, достаточной чтобы намагнитить «зерно» на пластине из такого материала.

Выставочный стенд компании Seagate на мероприятии Open Compute Summit 2018

Технология Seagate HAMR предлагает следующее решение: при помощи лазера, встроенного в головку жесткого диска, поверхность магнитной пластины в записываемой области разогревается до высокой температуры (порядка 500 градусов Цельсия), что ведет к снижению «удерживающей силы» и позволяет даже слабому магнитному полю намагнитить необходимый участок. При последующем охлаждении участок пластины приобретает первоначальные физические свойства, не дающие ему размагнититься. Таким образом HAMR гарантирует сохранность данных при значительном увеличении емкости накопителя.