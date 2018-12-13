За первые девять месяцев 2018 г. российский рынок SSD вырос на 43% в штуках и 27% в деньгах. Объем глобального рынка твердотельных накопителей составил в 2017 г. 55 млн устройств, продемонстрировав годовой спад на 3-4%.

Российский рынок

По итогам первых трех кварталов 2018 г. объем российского рынка твердотельных накопителей (SSD) составил более 1,2 млн устройств. Это на 43% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Объем рынка в деньгах продемонстрировал годовой рост на 27%.

К таким выводам пришли аналитики компаний GfK и Samsung, проанализировавшие российский рынок SSD. В 2019 г. GfK прогнозирует рынку дальнейший рост.

В исследовании речь идет о тех SSD, которые продаются вендорами как отдельные компоненты — сюда относятся как внешние, так и встраиваемые накопители. SSD, которые используются различными производителями в своих устройствах — например, в iPhone — исследование не учитывает.

Глобальный рынок

Объем глобального рынка твердотельных накопителей составил в 2017 г. 55 млн устройств, продемонстрировав годовой спад на 3-4%. Такие данные содержатся в исследовании аналитической компании DRAMeXchange, опубликованном в октябре 2018 г.

В четвертом квартале 2017 г. на мировом рынке накопителей на основе флеш-памяти NAND, которые являются самым распространенным видом SSD, насчитывалось более 42 млн устройств совокупной емкостью 17 эксабайт.

Аналитики отмечают, что несмотря на последовательное многолетнее падение рынка ПК, рынок SSD чувствует себя неплохо, поскольку за счет покупки этого компонента можно быстро расширить возможности ПК, не проводя при этом апгрейд всей системы.

Лидеры мирового рынка

По данным информационного сервиса TrendFocus, по итогам четвертого квартала 2017 г. лидером мирового рынка твердотельных накопителей была компания Samsung. Доля вендора составляла 35,1%, если говорить о количестве устройств, и 41,1%, если говорить об их емкости.

Российский рынок SSD вырос за год на 43%

При этом в 2017 г. продажи компаний, выпускающих SSD на основе флеш-памяти собственного производства, упали на 10% по сравнению с предыдущим годом. К таким компаниям относятся Samsung, Toshiba, Western Digital, Micron Technology, SK Hynix, Intel и др.

Одновременно был зафиксирован рост поставок на 2-3% у компаний, которые производят только SSD-модули, а память, контроллеры и другие компоненты закупают у других вендоров, чтобы продать уже под собственным брендом. Поставки таких компаний составили 60% от общего объема рынка против 40% у производителей собственной памяти.

Что хорошо продается

Аналитики GfK отмечают, что покупатели лучше разбирают SSD с большей емкостью. В частности, продажи SSD-накопителей объемом более 256 ГБ в первые три квартала 2018 г. составили более 100 тыс. штук, что на 70% больше аналогичного результата за предыдущий год. Темпы роста этого сегмента значительно выше средних по рынку, сообщают исследователи.

Если говорить конкретно о Samsung, то продажи SSD-накопителей данного вендора емкостью 500/512 ГБ и 960/1000 ГБ по итогам первых трех кварталов 2018 г. составили 54 тыс. устройств, показав годовой рост в штуках более чем в два раза.

Состояние российского рынка SSD

Поскольку покупатели все чаще останавливают свой выбор на SSD большего объема, средняя емкость проданного накопителя растет. За первые девять месяцев 2018 г. среднее арифметическое объема всех проданных SSD составило 200 ГБ. У Samsung этот показатель выше общерыночного — 302 ГБ. При этом стоимость 1 ГБ твердотельного накопителя падает. Например, за первые три квартала 2018 г. цена 1 ГБ устройств Samsung снизилась на 17% в рублях.

В 2019 г. рынок ожидает дальнейший рост средней емкости проданного накопителя и дальнейшее удешевление 1 ГБ объема.

Ближайшее будущее

Аналитики компании IDC предсказывают глобальному рынку твердотельных накопителей устойчивый рост в ближайшие годы — как в штуках, так и в деньгах. Среднегодовой рост в штуках за период с 2016 г. по 2021 г. должен составить 15%, в деньгах — 14%. Таким образом, в 2021 г. объем рынка SSD должен достичь $33,6 млрд.

Среди драйверов роста рынка IDC упоминает успешный переход индустрии к выпуску флэш-памяти с объемной компоновкой, так называемой 3D NAND. Аналитики компании полагают, что существующий в данный момент дефицит NAND удастся ликвидировать в 2019 г., и это приведет к снижению цен на накопители. Соответственно, SSD начнут шире применяться в компьютерах и другой технике.