Seagate выпустила «первый в мире» жесткий диск объемом 16 ТБ с радикально новой технологией

Жесткие диски с подогревом

Компания Seagate заявила создании жесткого диска объемом 16 ТБ, сообщает портал Techsport. По заверениям компании, это первый в мире HDD такого объема. Накопитель исполнен в стандартном форм-факторе 3,5 дюйма и использует для подключения интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. Отличительной особенностью винчестера стало использование технологии подогрева носителя Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), за счет которой Seagate удалось увеличить емкость накопителя без увеличения количества пластин и считывающих головок.

Новый HDD от Seagate входит в серию Exos и предлагается к использованию в системах хранения данных и центрах обработки информации. К преимуществам такого решения относится отсутствие необходимости внесения архитектурных изменений в вычислительных центрах – возможна обычная его установка вместо уже используемых носителей информации.

HAMR как средство увеличения емкости жестких дисков

Seagate работает над технологией HAMR уже более 10 лет – впервые о ней стало известно в начале 2007 г. после публикации статьи о достижениях компании на сайте Wired.com. Сама по себе HAMR – это совершенно новый способ повышения емкости жестких дисков: до ее создания производители увеличивали количество пластин или уменьшали размер магнитного «зерна», что влекло за собой уменьшение габаритов магнитных головок. Оба метода имели свои преимущества, но в первом случае наращивать число пластин бесконечно не позволяли ограничения форм-фактора, а во втором – возникали определенные технические трудности, влекущие за собой рост итоговой стоимости накопителя.

Пластины жесткого диска нагреваются до 500 градусов, но при этом не выходят из строя

В HAMR используются в корне иные методы увеличения емкости HDD: суть технологии заключается в нагреве поверхности магнитной пластины в записываемой области вплоть до 500 градусов Цельсия при помощи встроенного в головку лазера. Нагрев до столь высоких температур позволяет намагнитить нужный участок пластины даже слабым магнитным полем и в итоге увеличить плотность записи. При охлаждении пластина приобретает изначальные физические свойства и не размагничивается.

Дальнейшие планы Seagate

Новые накопители Exos уже прошли тестирование в вычислительных центрах и готовятся к серийному производству, назначенному на 2019 г., пока без уточнения даты. Но Seagate не намерена останавливаться на этом: следующим ее шагом станет создание к 2020 г. жесткого диска емкостью 20 ТБ. К 2021 году компания собирается достичь отметки в 36 ТБ, передает портал The Register, а к 100 ТБ она вплотную подойдет уже к 2026 г. Все накопители будут нацелены на корпоративный сегмент рынка – для простых пользователей Seagate с 2013 г. предлагает твердотельные накопители SSD различной емкости. Производство винчестеров малого объема она тоже не прекращает.

Вместе с планами по продажам накопителей Seagate вынашивает идею по контролю буквально за каждым HDD или SSD, сошедшим с ее конвейера. Делается это в первую очередь для потребителей, чтобы те были уверены, что купили подлинный товар надлежащего качества, а не подделку и не брак. Система отслеживания будет построена на базе технологии блокчейн, и помощь в ее разработке Seagate окажет компания IBM.

Самые быстрые HDD

В дополнение к самым емким жестким дискам на рынке компания Seagate готовит еще и самые быстрые. В ее активе есть представленная в марте 2018 г. технология Mach.2, подразумевающая увеличить скорость последовательной записи практически в два раза без увеличения скорости вращения шпинделя.

Seagate хочет записать на один жесткий диск весь интернет

В обычном жестком диске число магнитных головок равно количеству пластин. Концепция Mach.2 подразумевает разделение актуатора (привода головок) на два отдельных блока с одновременным двукратным увеличением количества самих головок. Итог – возможность увеличения скорости последовательной записи до 480 МБ/с в сравнении со скоростью 235 МБ/с у обычных жестких дисков корпоративного уровня со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту.