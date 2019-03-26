Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица

Минкомсвязи подготовило законопроект, который дает понятие цифровому профилю граждан и юрлиц и его инфраструктуре. С одной стороны, тем самым подводится терминологическая основа под готовящееся постановление Правительства. В то же время, министерство уже начинало разработку другого законопроекта, в котором также было заявлено стремление дать определение цифровому профилю (но не инфраструктуре).

Неразбериха с цифровым профилем

В России на законодательном уровне вводится понятие цифрового профиля для граждан и юридических лиц. Под ним будет подразумеваться совокупностью о них сведений, содержащихся в информсистемах госорганов, а также в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом говорится в тексте разработанного в Минкомсвязи законопроекта, который появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. В карточке проекта указано, что 25 марта 2019 г. в отношении документа был запущен стандартный процесс независимой антикоррупционной экспертизы, который продлится до 31 марта.

Примечательно, что на regulation.gov.ru можно обнаружить карточку другого законопроекта, в которой отмечено, что будущий законотворческий акт будет направлен «на определение таких понятий как идентификация, аутентификация, цифровой профиль…». Однако в этом проекте до конкретного документа дело пока не дошло. Не исключено, что новый проект его дублирует, и старый будет отменен.

Еще одну интересную особенность в процессе исследования regulation.gov.ru можно обнаружить в отношении «инфраструктуры цифрового профиля». Законодательное определение ей дает новый законопроект (в карточке старого она, кстати, не упоминалась). «Инфраструктурой цифрового профиля является совокупность информационных систем в единой системе идентификации и аутентификации, обеспечивающих доступ к цифровому профилю», — говорится в документе.

Появилось понятие цифрового профиля гражданина и юрлица

При этом понятие инфраструктуры цифрового профиля с конца февраля 2019 г. фигурирует в тексте подготовленного Минкомсвязи проекта постановления Правительства «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах». В этом эксперименте власти рекомендуют принять участие Сбербанку, ВТБ и банку «Тинькофф». Таким образом, новый законопроект подводит под него терминологическую основу.

Всем и так все ясно

При этом необходимо понимать, что в целом разговоры во власти о цифровом профиле ведутся достаточно давно. Концепцию цифрового профиля ранее разработали Минкомсвязи, Банк России и «Ростелеком».

Пилотным проектом запуска цифрового профиля гражданина может стать сервис предоставления банковского кредита без заполнения анкет и предъявления бумажных документов, следует из концепции.

О чем еще говорится в новом документе

Инфраструктура цифрового профиля создается для обмена сведениями в электронной форме между физическими лицами, организациями, госорганами. С ее помощью станет обеспечиваться идентификация и аутентификация физических и юридических лиц, доступ к цифровому профилю и предоставление сведений, входящих в него — в электронной форме.

Также инфраструктура будет отвечать, например, за обновление данных, получение и отзыв согласия на обработку персональных данных граждан и сведений о юридических лицах, предоставление сведений для формирования запросов на получение госуслуг.

Из других положений документа отметим, что по действующим российским законам, в ряде случаев согласие гражданина или юридического лица на получение сведений о них с использованием инфраструктуры цифрового профиля требоваться не будет.

«Запросы организаций на получение сведений о гражданах и юридических лицах с использованием инфраструктуры цифрового профиля осуществляются как на безвозмездной, так и на возмездной основе, — указывается в документе. — Случаи, размер и порядок осуществления платежей за направление соответствующих запросов вправе установить Правительство России».