Цифровой профиль гражданина начнется с сервиса банковских кредитов

Пилотным проектом запуска цифрового профиля гражданина может стать сервис предоставления банковского кредита без заполнения анкет и предъявления бумажных документов, следует из концепции, в целом одобренной рабочей группой «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», заседание которой прошло 6 февраля на площадке министерства экономического развития РФ.

Цифровой профиль гражданина, создаваемый в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика», позволяет получить доступ к данным государственных информационных систем. Эти данные гражданин сможет согласиться предоставить какой-либо организации – государственной или коммерческой (с помощью смартфона или компьютера).

Существующая концепция «Цифрового профиля», разработанная Минкомсвязью и Банком России совместно с компанией «Ростелеком», в целом одобрена Правительством РФ, в настоящее время дорабатываются отдельные вопросы, а также – в рамах направления «Нормативное регулирование» – планируется подготовить законопроект, обеспечивающий создание Цифрового профиля. Ранее, в январе, концепцию рассмотрели эксперты рабочей группы по направлению «Цифровое государственное управление».

«Рабочая группа в целом поддержала концепцию Цифрового профиля. Дополнительно следует проработать координацию по созданию инфраструктуры и сервисов Цифрового профиля и информационной системы Единого федерального информационного реестра со сведениями о населении Российской Федерации, развитию других элементов инфраструктуры электронного правительства, вопросы поддержания актуальности и достоверности данных, хранимых в Цифровом профиле и первоначально получаемых из других госинформсистем, их юридического статуса, вопросы формирования и ведения Цифрового профиля юридического лица и некоторые другие вопросы», - рассказал руководитель рабочей группы «Цифровое государственное управление» при АНО «Цифровая экономика», директор по стратегическому планированию и развитию «Ренова-Холдинг Рус» Олег Фомичев.

Дорожная карта, включенная в концепцию Цифрового профиля, предусматривает в 2019 году запуск пилотного проекта – сервиса проверки данных гражданина, желающего получить кредит.

«Цифровой профиль предусматривает создание удобной и безопасной инфраструктуры, которая позволит гражданам управлять своими данными и предоставлять доступ к ним в режиме онлайн. В рамках пилотного проекта с согласия пользователей банкам (участникам ассоциации «ФинТех») планируется предоставить их проверенные и актуальные данные, хранящиеся в государственных информационных системах, для заполнения заявки на получение кредита и проведения процедуры скоринга в режиме онлайн. Гражданину достаточно будет зайти в специальное приложение и разрешить банку получить доступ к набору данных о себе. Создание такой среды позволит упростить доступ организаций к государственным данным, улучшить клиентский опыт при предоставлении коммерческих и государственных услуг, снизить их стоимость и повысить качество», - отметил и.о. директора Департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Кроме того, в 2019 году планируется создание мобильного приложения Цифрового профиля.

«В приложении в том числе будет обеспечен офлайн-доступ к сведениям, хранящимся в Цифровом профиле, — паспортным данным, СНИЛС и т.д. Гражданин, к примеру, сможет показать сотруднику ГИБДД информацию о своих водительских правах (их действительность, имеющиеся категории), не имея при себе документов. Там же будут храниться цифровые согласия: перечень персональных данных, к которым гражданин предоставил доступ для получения какой-либо услуги», — прокомментировал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, ответственный за направление «Цифровое государственное управление».

Согласно проекту концепции, Цифровой профиль будет построен как часть Единой системы идентификации и аутентификации – ЕСИА, в которой сейчас хранятся данные пользователей сервиса Госуслуг. При этом работа с ними принципиально изменится: если сегодня каждый пользователь заполняет на Госуслугах личные данные, заявки и ждет выполнения, то с цифровым профилем данные о пользователе будут заполняться автоматически и иметь юридическую значимость, то есть смогут использоваться при формировании официальных документов.

«Каждый из нас в жизни получает много документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовую книжку, свидетельство о браке, диплом об образовании и другие. Цифровой профиль по своей сути – это информация из этих документов в электронном виде, которую можно сравнить со связкой ключей, которая нужна для получения услуги», - прокомментировал Иван Беров, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» (центр компетенций по направлению «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика»).

На практике Цифровой профиль позволит внедрить супер-сервисы, с помощью которых государство само предложит услуги, когда они понадобятся. Например, получение свидетельства о рождении уже в роддоме, предоставление льгот и материнского капитала. То есть Цифровой профиль самостоятельно сформирует и предложит полагающиеся по закону услуги, которые достаточно будет подтвердить в один клик. Таким образом, можно будет автоматически получить льготы и налоговые вычеты, о которых граждане даже не знали.

Разработку требований к инфраструктуре Цифрового профиля, согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика», - планируется осуществить с апреля по июль 2019 года; срок создания инфраструктуры – с июля 2019 по декабрь 2020.