Юная компания Вексельберга создает робота для бурения скважин
Разработчик ПО для горнодобывающей промышленности «ВИСТ групп», выкупленный ГК «Цифра» Виктора Вексельберга, начала разработку робота для бурения скважин. Робот сможет сам выполнять большую часть работы, которую раньше делал человек-оператор.
Буровой робот
В России началась разработка так называемого бурового робота — автоматизированного бурового станка Epiroc Pit Viper 271, который возьмет на себя большинство функций, ранее выполнявшихся при бурении скважин человеком-оператором. В перспективе робот будет использоваться для буровых работ на разрезе «Тугнуйский» в Республике Бурятия.
Разработку робота ведет компания «ВИСТ групп», входящая в ГК «Цифра». Компания занимается цифровизацией горнодобывающих предприятий. Заказчиком робота является угольно-энергетическая компания АО «СУЭК».
Как будет работать робот
Epiroc Pit Viper 271 будет бурить скважины в автоматизированном режиме, его работу будет удаленно контролировать диспетчер. Роботизированная система сможет сама производить учет работы техники и позволит сократить количество сотрудников-людей на вредных и опасных участках.
Благодаря датчикам и специальным алгоритмам Epiroc Pit Viper 271 будет способен самостоятельно, без участия человека, бурить скважины, наращивать и разбирать буровой став, горизонтировать платформу, а также в реальном времени диагностировать собственное состояние. Робот сможет сам перемещаться по участку, используя спутниковую навигацию и сканируя объекты вокруг. При этом он будет рассчитывать оптимальный порядок действий и наиболее экономичные траектории движения.
Точность наведения при бурении разработчики планируют довести до 10 см, а точность горизонтирования платформы и мачты — до 1 градуса в двух плоскостях. Робот будет оснащен системой экстренной остановки, что должно обеспечить безопасность людей на том участке, где он задействован. Диспетчер может в любой момент перехватить управление системой, переключив его на диспетчерский пункт, оборудованный мониторами с необходимыми для ручного управления данными.
Сам по себе буровой станок Epiroc Pit Viper поддерживает нагрузку на долото в 34 т. За один заход, то есть одной штангой, станок производит бурение 16,8 м чистых скважин. Благодаря однозаходной схеме эффективность бурения по мягким породам повышается до 25%, так как не приходится тратить время на замену штанг.
Разработчики полагают, что в будущем можно будет централизовать управление сразу несколькими станками — например, если они совместно работают на одном взрывном блоке.
Чем занимаются «ВИСТ групп» и ГК «Цифра»
В ноябре 2018 г. разработчик ПО для горнодобывающей промышленности «ВИСТ групп» был полностью выкуплен ГК «Цифра», которая занимается цифровизацией предприятий. Сделку, сумма которой составила 2 млрд руб., планируют закрыть в 2020 г. До продажи по 10% «ВИСТ групп» находилась у фондов I2BF Global Ventures и «ВТБ капитал управление активами», остальное принадлежало физлицами и созданной ими компании.
Сама «Цифра» была создана в июне 2017 г., а в ноябре 2018 г. перешла из полной собственности «Ренова холдинг рус» под 75% контроль «Групп ЭПМ», которая на 46,98% принадлежит «Ренова актив». И «Ренова холдинг рус», и «Ренова актив» подконтрольны «Ренове» Виктора Вексельберга.
По оценкам «Контур.фокуса», без учета промежуточных юрлиц сейчас владельцем «Цифры» на 60,24% является Виктор Вексельберг, на 24,99% — «Белфилдо девелопмент инк.» (Белиз) и на 14,77% — Игорь Мацук. По итогам 2018 г. совокупная выручка группы «Цифра» составила 1,7 млрд руб.
Вместе с «Цифрой» и белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ» дочерняя структура «ВИСТ Групп» под названием VIST Robotics развивает проект «Интеллектуальный карьер». Проект предусматривает комплексное внедрение в открытых горных работах беспилотного транспорта, роботизированной техники, интернета вещей, искусственного интеллекта и прогнозной аналитики. VIST Robotics является резидентом «Сколково».